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﻿جامعة حائل تقرر اختبارات مقررات الإعداد العام عن بُعد

من خلال نظام "البلاك بورد"

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، أن الجامعة قررت إجراء اختبارات مقررات الإعداد العام "متطلبات الجامعة" عن بُعد، من خلال نظام "البلاك بورد".

وأضاف "البلوي": "تتولى الكليات المعنية وضع الجداول وتوزيع الشُّعب بالتنسيق مع الكليات والعمادات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على تحقيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿جامعة حائل تقرر اختبارات مقررات الإعداد العام عن بُعد
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، أن الجامعة قررت إجراء اختبارات مقررات الإعداد العام "متطلبات الجامعة" عن بُعد، من خلال نظام "البلاك بورد".

وأضاف "البلوي": "تتولى الكليات المعنية وضع الجداول وتوزيع الشُّعب بالتنسيق مع الكليات والعمادات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على تحقيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
07:58 PM

﻿جامعة حائل تقرر اختبارات مقررات الإعداد العام عن بُعد

من خلال نظام "البلاك بورد"

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خالد السليمي - حائل
0
892

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، أن الجامعة قررت إجراء اختبارات مقررات الإعداد العام "متطلبات الجامعة" عن بُعد، من خلال نظام "البلاك بورد".

وأضاف "البلوي": "تتولى الكليات المعنية وضع الجداول وتوزيع الشُّعب بالتنسيق مع الكليات والعمادات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على تحقيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

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