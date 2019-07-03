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موجة حر شديدة تعم المملكة .. وكراني يحذّر: العظمى 50 ظلاً

قال: بدءاً من القطاع الغربي تتحرّك تدريجياً للمناطق الوسطى والشمال

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ بداية تحرك ملموس للموجة الهوائية شديدة الحرارة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق؛ اعتباراً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الأربعاء الثالث من يوليو بداية ملموسة لتحرك الكتلة الساخنة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق، وتبلغ مداها الأحد المقبل؛ موضحاً أن الطقس سيكون شديد الحرارة على معظم المناطق، فيما يميل للاعتدال على المصايف.

وأضاف تبلغ مداها الأحد المقبل بحرارة عظمى 47 - 50م في الظل، وتتخطى 50م تحت الشمس، والله أعلم؛ ناصحاً بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض ونجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير؛ يمتد إلى مرتفعات الباحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة حر شديدة تعم المملكة .. وكراني يحذّر: العظمى 50 ظلاً
سبق

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ بداية تحرك ملموس للموجة الهوائية شديدة الحرارة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق؛ اعتباراً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الأربعاء الثالث من يوليو بداية ملموسة لتحرك الكتلة الساخنة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق، وتبلغ مداها الأحد المقبل؛ موضحاً أن الطقس سيكون شديد الحرارة على معظم المناطق، فيما يميل للاعتدال على المصايف.

وأضاف تبلغ مداها الأحد المقبل بحرارة عظمى 47 - 50م في الظل، وتتخطى 50م تحت الشمس، والله أعلم؛ ناصحاً بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض ونجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير؛ يمتد إلى مرتفعات الباحة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
09:28 AM

موجة حر شديدة تعم المملكة .. وكراني يحذّر: العظمى 50 ظلاً

قال: بدءاً من القطاع الغربي تتحرّك تدريجياً للمناطق الوسطى والشمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ بداية تحرك ملموس للموجة الهوائية شديدة الحرارة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق؛ اعتباراً من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الأربعاء الثالث من يوليو بداية ملموسة لتحرك الكتلة الساخنة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق، وتبلغ مداها الأحد المقبل؛ موضحاً أن الطقس سيكون شديد الحرارة على معظم المناطق، فيما يميل للاعتدال على المصايف.

وأضاف تبلغ مداها الأحد المقبل بحرارة عظمى 47 - 50م في الظل، وتتخطى 50م تحت الشمس، والله أعلم؛ ناصحاً بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض ونجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير؛ يمتد إلى مرتفعات الباحة.

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