"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة
أحالت المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية
ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة.
وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
جدة
"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-23
ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة.
وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
11:41 AM
"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في جدة
أحالت المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية
ضبطت الهيئة العامة للغذاء_والدواء أكثر من 30 ألف منتج غذائي مُخالف في مستودعات بمدينة #جدة.
وأحالت الهيئة المُنشآت المخالفة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية المكثفة للاطمئنان على سلامة الأغذية التي يكثر عليها الطلب في شهر #رمضان.