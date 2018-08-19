"#الاستثنائية_صعبة_قوية" تصيب جماهير النصر في مقتل

الإثارة تبدأ بين الزعيم والعالمي بعد استمرار مسمى الدوري

عادت الإثارة مجدداً بين جماهير الزعيم والعالمي قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري السعودي الأشهر آسيوياً؛ عقب إعلان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استمرار مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الدوري السعودي للمحترفين كنسخة استثنائية أخرى بعد النسخة الماضية.

ومنذ تتويج النصر ببطولة الدوري للنسخة الماضية وجماهير النصر تتغنى بمقولة "البطل الاستثنائي" لأسباب متعددة من بينها أن هذه البطولة الوحيدة والأولى التي تحمل اسم دوري الأمير محمد بن سلمان ولن يخطفها أي فريق آخر، وهو ما أغاظ الهلاليين ورفع حدة التنافس، خصوصاً أن الهلال كان منافساً قوياً طيلة مراحل البطولة حتى الجولتين الأخيرتين.

وعلى غرار "العالمية صعبة قوية" أطلق جمهور الهلال هاشتاق "الاستثنائية صعبة قوية" في إشارة إلى أن البطولة لم تعد استثنائية، وأيضاً أعادوا للواجهة بطولة كأس المؤسس التي حققها الهلال في ذكرى "مئوية التأسيس" ولن تتكرر إلا مرة واحدة كل 100 عام، الأمر الذي أصاب جمهور النصر بمقتل نتيجة خسارة المسمى.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق قد أطلق قبل نحو عام إبان ترؤسه الهيئة مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان، وقال في كلمته بحفل تدشين الدوري" لم أجد مسمى يليق بالدوري ويكون عرفاناً لما قدمه الأمير محمد بن سلمان للوطن وشبابه إلا أن أطلق نسخة خاصة ولمرة واحدة بمسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوري السعودي، وهذا أقل ما نقدمه".

يشار إلى أن الدوري السعودي سينطلق الخميس المقبل، وسيستضيف النصر، البطل السابق، فريق ضمك في الرياض، فيما يستضيف الهلال الوصيف، فريق أبها يوم الجمعة.