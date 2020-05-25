ترامب يصل إلى طوكيو و"زلزال الشرق" يستبق طائرته

زيارة رسمية تستمر4 أيام تناقش تهديدات كوريا الشمالية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ السبت، إلى طوكيو، في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ مغرداً من الأجواء، أستعد للهبوط في اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا ولقاء الجميع قريباً.

وجاءت هذه التغريدة قبل 20 دقيقة من هبوط طائرته في مطار العاصمة اليابانية طوكيو.

ووفق "رويترز" سيتخلل الزيارة لقاء ترامب؛ بالإمبراطور الجديد ناروهيتو؛ وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضاً رئيس الوزراء شينزو آبي.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الياباني إن زلزالاً متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان، اليوم السبت، قُبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.