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ترامب يصل إلى طوكيو و"زلزال الشرق" يستبق طائرته

زيارة رسمية تستمر4 أيام تناقش تهديدات كوريا الشمالية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ السبت، إلى طوكيو، في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ مغرداً من الأجواء، أستعد للهبوط في اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا ولقاء الجميع قريباً.

وجاءت هذه التغريدة قبل 20 دقيقة من هبوط طائرته في مطار العاصمة اليابانية طوكيو.

ووفق "رويترز" سيتخلل الزيارة لقاء ترامب؛ بالإمبراطور الجديد ناروهيتو؛ وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضاً رئيس الوزراء شينزو آبي.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الياباني إن زلزالاً متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان، اليوم السبت، قُبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يصل إلى طوكيو و"زلزال الشرق" يستبق طائرته
سبق

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ السبت، إلى طوكيو، في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ مغرداً من الأجواء، أستعد للهبوط في اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا ولقاء الجميع قريباً.

وجاءت هذه التغريدة قبل 20 دقيقة من هبوط طائرته في مطار العاصمة اليابانية طوكيو.

ووفق "رويترز" سيتخلل الزيارة لقاء ترامب؛ بالإمبراطور الجديد ناروهيتو؛ وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضاً رئيس الوزراء شينزو آبي.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الياباني إن زلزالاً متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان، اليوم السبت، قُبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:49 AM

ترامب يصل إلى طوكيو و"زلزال الشرق" يستبق طائرته

زيارة رسمية تستمر4 أيام تناقش تهديدات كوريا الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ السبت، إلى طوكيو، في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ مغرداً من الأجواء، أستعد للهبوط في اليابان مع السيدة الأولى ميلانيا ولقاء الجميع قريباً.

وجاءت هذه التغريدة قبل 20 دقيقة من هبوط طائرته في مطار العاصمة اليابانية طوكيو.

ووفق "رويترز" سيتخلل الزيارة لقاء ترامب؛ بالإمبراطور الجديد ناروهيتو؛ وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضاً رئيس الوزراء شينزو آبي.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الياباني إن زلزالاً متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان، اليوم السبت، قُبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,811
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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30,773
29 مليار ..

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