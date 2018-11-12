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تعرَّف على صاحب عبارة "يا محمد يا قلبي أنت" التي اشتُهرت في احتفال أهالي حائل بخادم الحرمين

الشاب "الخمعلي" رحَّب بولي العهد بطريقته العفوية.. وصوته انتشر في مواقع التواصل

أكد الشاب محمد نواف الخمعلي الذي رحب بسمو ولي العهد بطريقته العفوية بقوله: "يا محمد يا قلبي أنت"، وذلك في حفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارته الكريمة لحائل الأسبوع الماضي، أنه لم يكن يتوقع أن ذلك الترحيب سيصل لسموه وسط زحمة الجمهور، وهتافاتهم بالترحيب بالملك وولي عهده.

وأضاف لـ"سبق": في صباح الغد فوجئت بانتشار صوتي في مواقع التواصل، وأن الوقت الذي رحبت فيه بسموه صادف هدوء المكان؛ ليظهر صوتي جهوريًّا من بين الحضور، وهو الأمر الذي لم أشعر به في المدرج.

وأردف: حرصنا وزملائي منذ صلاة الظهر على الوصول لمتنزه المغواة لأخذ مقعد مناسب قبل دخول الجماهير إلا أنه تم إفادتنا عند التوجه للمتنزه بأن موقعًا آخر تم تحديده كنقطة التقاء لنقل الجمهور، ووصلنا للموقع المحدد، وتم نقلنا في الحافلة لمقر الحفل، وتشرفت بالحضور أمام قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله-.

وعن اختيار تلك العبارة "يا محمد يا قلبي أنت" أكد أنها جاءت عفوية منه؛ لما يكنه لسمو ولي العهد من حب وولاء.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على صاحب عبارة "يا محمد يا قلبي أنت" التي اشتُهرت في احتفال أهالي حائل بخادم الحرمين
سبق

أكد الشاب محمد نواف الخمعلي الذي رحب بسمو ولي العهد بطريقته العفوية بقوله: "يا محمد يا قلبي أنت"، وذلك في حفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارته الكريمة لحائل الأسبوع الماضي، أنه لم يكن يتوقع أن ذلك الترحيب سيصل لسموه وسط زحمة الجمهور، وهتافاتهم بالترحيب بالملك وولي عهده.

وأضاف لـ"سبق": في صباح الغد فوجئت بانتشار صوتي في مواقع التواصل، وأن الوقت الذي رحبت فيه بسموه صادف هدوء المكان؛ ليظهر صوتي جهوريًّا من بين الحضور، وهو الأمر الذي لم أشعر به في المدرج.

وأردف: حرصنا وزملائي منذ صلاة الظهر على الوصول لمتنزه المغواة لأخذ مقعد مناسب قبل دخول الجماهير إلا أنه تم إفادتنا عند التوجه للمتنزه بأن موقعًا آخر تم تحديده كنقطة التقاء لنقل الجمهور، ووصلنا للموقع المحدد، وتم نقلنا في الحافلة لمقر الحفل، وتشرفت بالحضور أمام قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله-.

وعن اختيار تلك العبارة "يا محمد يا قلبي أنت" أكد أنها جاءت عفوية منه؛ لما يكنه لسمو ولي العهد من حب وولاء.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
10:36 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:10 AM

تعرَّف على صاحب عبارة "يا محمد يا قلبي أنت" التي اشتُهرت في احتفال أهالي حائل بخادم الحرمين

الشاب "الخمعلي" رحَّب بولي العهد بطريقته العفوية.. وصوته انتشر في مواقع التواصل

A A A
خالد السليمي - حائل
7
17,288

أكد الشاب محمد نواف الخمعلي الذي رحب بسمو ولي العهد بطريقته العفوية بقوله: "يا محمد يا قلبي أنت"، وذلك في حفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارته الكريمة لحائل الأسبوع الماضي، أنه لم يكن يتوقع أن ذلك الترحيب سيصل لسموه وسط زحمة الجمهور، وهتافاتهم بالترحيب بالملك وولي عهده.

وأضاف لـ"سبق": في صباح الغد فوجئت بانتشار صوتي في مواقع التواصل، وأن الوقت الذي رحبت فيه بسموه صادف هدوء المكان؛ ليظهر صوتي جهوريًّا من بين الحضور، وهو الأمر الذي لم أشعر به في المدرج.

وأردف: حرصنا وزملائي منذ صلاة الظهر على الوصول لمتنزه المغواة لأخذ مقعد مناسب قبل دخول الجماهير إلا أنه تم إفادتنا عند التوجه للمتنزه بأن موقعًا آخر تم تحديده كنقطة التقاء لنقل الجمهور، ووصلنا للموقع المحدد، وتم نقلنا في الحافلة لمقر الحفل، وتشرفت بالحضور أمام قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله-.

وعن اختيار تلك العبارة "يا محمد يا قلبي أنت" أكد أنها جاءت عفوية منه؛ لما يكنه لسمو ولي العهد من حب وولاء.

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