وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وما تعكسه من فكر متطرف، مجددة تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعاً للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، أدى لسقوط قتلى وجرحى.

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعاً للسيخ في كابول وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-25 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعاً للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، أدى لسقوط قتلى وجرحى. وأكدت الوزارة رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وما تعكسه من فكر متطرف، مجددة تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية. وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 06:16 PM

اخر تعديل 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 06:37 PM

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعاً للسيخ في كابول أكدت رفضها لمثل هذه الأعمال الإرهابية وما تعكسه من فكر متطرف





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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعاً للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الوزارة رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، وما تعكسه من فكر متطرف، مجددة تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.