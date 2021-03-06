كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، عن إعطاء 279,9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض "كوفيد 19"، على مستوى العالم، حتى الآن. يقدّر معدل التطعيم الأخير في جميع أنحاء العالم، بنحو 7,83 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام. ووفقًا لوكالة الأنباء "الألمانية": بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" 116,1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,58 مليون.

إعطاء 280 مليون جرعة لقاح مضاد لـ"كورونا" عالميًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-06 كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، عن إعطاء 279,9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض "كوفيد 19"، على مستوى العالم، حتى الآن.



يقدّر معدل التطعيم الأخير في جميع أنحاء العالم، بنحو 7,83 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.



ووفقًا لوكالة الأنباء "الألمانية": بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" 116,1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,58 مليون.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 03:56 PM

إعطاء 280 مليون جرعة لقاح مضاد لـ"كورونا" عالميًّا المتوسط بلغ نحو 7,83 مليون جرعة في اليوم الواحد





A A A





0 مشاركة

كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، عن إعطاء 279,9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض "كوفيد 19"، على مستوى العالم، حتى الآن.



يقدّر معدل التطعيم الأخير في جميع أنحاء العالم، بنحو 7,83 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.



ووفقًا لوكالة الأنباء "الألمانية": بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" 116,1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,58 مليون.