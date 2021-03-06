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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعطاء 280 مليون جرعة لقاح مضاد لـ"كورونا" عالميًّا

المتوسط بلغ نحو 7,83 مليون جرعة في اليوم الواحد

كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، عن إعطاء 279,9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض "كوفيد 19"، على مستوى العالم، حتى الآن.

يقدّر معدل التطعيم الأخير في جميع أنحاء العالم، بنحو 7,83 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.

ووفقًا لوكالة الأنباء "الألمانية": بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" 116,1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,58 مليون.

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إعطاء 280 مليون جرعة لقاح مضاد لـ"كورونا" عالميًّا
سبق

كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، عن إعطاء 279,9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض "كوفيد 19"، على مستوى العالم، حتى الآن.

يقدّر معدل التطعيم الأخير في جميع أنحاء العالم، بنحو 7,83 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.

ووفقًا لوكالة الأنباء "الألمانية": بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" 116,1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,58 مليون.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
03:56 PM

إعطاء 280 مليون جرعة لقاح مضاد لـ"كورونا" عالميًّا

المتوسط بلغ نحو 7,83 مليون جرعة في اليوم الواحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم، عن إعطاء 279,9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض "كوفيد 19"، على مستوى العالم، حتى الآن.

يقدّر معدل التطعيم الأخير في جميع أنحاء العالم، بنحو 7,83 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط 7 أيام.

ووفقًا لوكالة الأنباء "الألمانية": بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" 116,1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,58 مليون.

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