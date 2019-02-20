"إسرائيل" تتوقع إحياء الاتفاق النووي الإيراني قريباً لكن بصيغة أضعف من 2015

"بينت" شدد على أن تل أبيب تستعد لإبرامه

توقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الأحد) أن تفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي قريبا، بصيغة أضعف وأقصر مما كان عليه لدى إبرامه عام 2015.

وقال "بينيت" قبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "قد نرى اتفاقا قريبا، والاتفاق الجديد الذي يبدو أنه سيتم التوصل إليه سيكون أقصر زمنياً وأضعف من الاتفاق السابق"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد على أن "إسرائيل" التي عارضت بشدة اتفاق 2015، تعمل وتستعد لليوم التالي للاتفاق على كل الأصعدة.

وتُعارض "إسرائيل" محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتّفاق الذي تمّ التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى الست، وأتاح رفع عقوبات كثيرة كانت مفروضة على إيران في مقابل الحدّ من أنشطتها النوويّة وضمان سلميّة برنامجها.