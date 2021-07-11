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"الغامدي" يتفقّد محجر ومختبر البيئة بميناء جدة الإسلامي ويطّلع على جاهزيته

لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، محجر ومختبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي، اليوم، ورافقه نائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، ومدير إدارة الزراعة بفرع مكة فؤاد أحمد الحمراني، ومدير محجر ميناء جدة الإسلامي الدكتور حامد الحربي، ومدير المختبرات الدكتور عدي المحيميد.

واطّلع الغامدي، على جاهزية تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج هذا العام، حيث زار مختبر وزارة البيئة بالميناء الذي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدّي للأمراض الوبائية التي تهدّد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد أيضاً صحة الإنسان.

ويقوم المختبر بفحص العيّنات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرّمة.

وتبلغ مساحة المختبر (770 متراً مربعاً) ويحتوي على القسم الإداري، قسم البكتيريا، قسم الفيروسات، قسم الطفيليات، قسم الدواجن، وحدة PCR، وغرفة استقبال العيّنات، وغرفة التخلص من العينات وثلاجة مركزية

وأوضح الغامدي، أن سلامة الغذاء من ضمن أولويات العمل في محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة ومختبراتها، ومجموع العيّنات التي تم سحبها حتى الآن 6810 عينات من بداية الموسم ، كما يتوقع أن يتم فحص أكثر من 20 ألف عينة خلال موسم حج هذا العام .

واطلع خلال جولته على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، منها سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية او الحيوانية، حيث على الفور يتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات والتأكد من سلامتها صحياً وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، كما يتم سحب عينات عشوائية من الدم بوساطة الأطباء البيطریين لفحصها بالمختبرات المختصة للتأكّد من سلامتها مخبرياً، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أي أوبئة محجریة ومن ثم تسلیمها للمستوردین عن طريق مشغل محطة المواشي.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 600 ألف رأس غنم، 7000 جمل، 7000 رأس من الأبقار، ومن المتوقع وصول ما يقارب 600 ألف رأس خلال الأسبوعين المقبلين، كما بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 19000 رأس من الماشية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغامدي" يتفقّد محجر ومختبر البيئة بميناء جدة الإسلامي ويطّلع على جاهزيته
سبق

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، محجر ومختبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي، اليوم، ورافقه نائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، ومدير إدارة الزراعة بفرع مكة فؤاد أحمد الحمراني، ومدير محجر ميناء جدة الإسلامي الدكتور حامد الحربي، ومدير المختبرات الدكتور عدي المحيميد.

واطّلع الغامدي، على جاهزية تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج هذا العام، حيث زار مختبر وزارة البيئة بالميناء الذي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدّي للأمراض الوبائية التي تهدّد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد أيضاً صحة الإنسان.

ويقوم المختبر بفحص العيّنات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرّمة.

وتبلغ مساحة المختبر (770 متراً مربعاً) ويحتوي على القسم الإداري، قسم البكتيريا، قسم الفيروسات، قسم الطفيليات، قسم الدواجن، وحدة PCR، وغرفة استقبال العيّنات، وغرفة التخلص من العينات وثلاجة مركزية

وأوضح الغامدي، أن سلامة الغذاء من ضمن أولويات العمل في محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة ومختبراتها، ومجموع العيّنات التي تم سحبها حتى الآن 6810 عينات من بداية الموسم ، كما يتوقع أن يتم فحص أكثر من 20 ألف عينة خلال موسم حج هذا العام .

واطلع خلال جولته على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، منها سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية او الحيوانية، حيث على الفور يتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات والتأكد من سلامتها صحياً وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، كما يتم سحب عينات عشوائية من الدم بوساطة الأطباء البيطریين لفحصها بالمختبرات المختصة للتأكّد من سلامتها مخبرياً، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أي أوبئة محجریة ومن ثم تسلیمها للمستوردین عن طريق مشغل محطة المواشي.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 600 ألف رأس غنم، 7000 جمل، 7000 رأس من الأبقار، ومن المتوقع وصول ما يقارب 600 ألف رأس خلال الأسبوعين المقبلين، كما بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 19000 رأس من الماشية.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
01:00 PM

"الغامدي" يتفقّد محجر ومختبر البيئة بميناء جدة الإسلامي ويطّلع على جاهزيته

لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

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عبدالله الراجحي - جدة
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تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، محجر ومختبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي، اليوم، ورافقه نائبه الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، ومدير إدارة الزراعة بفرع مكة فؤاد أحمد الحمراني، ومدير محجر ميناء جدة الإسلامي الدكتور حامد الحربي، ومدير المختبرات الدكتور عدي المحيميد.

واطّلع الغامدي، على جاهزية تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج هذا العام، حيث زار مختبر وزارة البيئة بالميناء الذي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدّي للأمراض الوبائية التي تهدّد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد أيضاً صحة الإنسان.

ويقوم المختبر بفحص العيّنات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرّمة.

وتبلغ مساحة المختبر (770 متراً مربعاً) ويحتوي على القسم الإداري، قسم البكتيريا، قسم الفيروسات، قسم الطفيليات، قسم الدواجن، وحدة PCR، وغرفة استقبال العيّنات، وغرفة التخلص من العينات وثلاجة مركزية

وأوضح الغامدي، أن سلامة الغذاء من ضمن أولويات العمل في محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة ومختبراتها، ومجموع العيّنات التي تم سحبها حتى الآن 6810 عينات من بداية الموسم ، كما يتوقع أن يتم فحص أكثر من 20 ألف عينة خلال موسم حج هذا العام .

واطلع خلال جولته على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، منها سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية او الحيوانية، حيث على الفور يتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات والتأكد من سلامتها صحياً وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، كما يتم سحب عينات عشوائية من الدم بوساطة الأطباء البيطریين لفحصها بالمختبرات المختصة للتأكّد من سلامتها مخبرياً، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أي أوبئة محجریة ومن ثم تسلیمها للمستوردین عن طريق مشغل محطة المواشي.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كشفت أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 600 ألف رأس غنم، 7000 جمل، 7000 رأس من الأبقار، ومن المتوقع وصول ما يقارب 600 ألف رأس خلال الأسبوعين المقبلين، كما بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 19000 رأس من الماشية.

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