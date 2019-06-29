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السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا

جاءت في المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العالم في حقبة وباء كورونا "كوفيد-19" في العودة للحياة بعد إعادة فتح اقتصادات الدول أخيراً وفقاً للوكالة الأمريكية "بلومبيرغ".

واحتلت المملكة المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً في القائمة التي تراقب إعادة فتح الدول اقتصاداتها والتنقل داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تتبعها مقاييس الإصابات والوفيات وحرية الحركة وأعداد الملقحين.

وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة الأمريكية وتليها نيوزيلندا وسويسرا في المراتب الثلاث، وفي المرتبة الرابعة إسرائيل، وفي المرتبة الخامسة فرنسا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا
سبق

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العالم في حقبة وباء كورونا "كوفيد-19" في العودة للحياة بعد إعادة فتح اقتصادات الدول أخيراً وفقاً للوكالة الأمريكية "بلومبيرغ".

واحتلت المملكة المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً في القائمة التي تراقب إعادة فتح الدول اقتصاداتها والتنقل داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تتبعها مقاييس الإصابات والوفيات وحرية الحركة وأعداد الملقحين.

وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة الأمريكية وتليها نيوزيلندا وسويسرا في المراتب الثلاث، وفي المرتبة الرابعة إسرائيل، وفي المرتبة الخامسة فرنسا.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
08:30 AM

السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا

جاءت في المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً

A A A
خالد علي - الرياض
3
2,264

جاءت المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العالم في حقبة وباء كورونا "كوفيد-19" في العودة للحياة بعد إعادة فتح اقتصادات الدول أخيراً وفقاً للوكالة الأمريكية "بلومبيرغ".

واحتلت المملكة المرتبة الـ 15 عالمياً والأولى عربياً في القائمة التي تراقب إعادة فتح الدول اقتصاداتها والتنقل داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تتبعها مقاييس الإصابات والوفيات وحرية الحركة وأعداد الملقحين.

وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة الأمريكية وتليها نيوزيلندا وسويسرا في المراتب الثلاث، وفي المرتبة الرابعة إسرائيل، وفي المرتبة الخامسة فرنسا.

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