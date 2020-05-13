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إزالة 14 حوشًا حَوَّلها معتدون إلى قِطَع سكنية بـ"سنوسية مكة"

بمساحة تُقدّر بـ9 آلاف م2 ضمن جهود الأمانة لمحاربة التعديات

نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء حَوَّلها معتدون إلى قطع سكنية في منطقة السنوسية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفِرَق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية أحواشًا في منطقة السنوسية شمال مكة المكرمة؛ حيث تم إزالة 14 حوشًا وبمساحة إجمالية 9.000م2، ضِمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات.

وأكد "المالكي" أن الأمانة لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة للتعديات سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين.

وأشار إلى أن هناك فِرَقًا ميدانية تعمل على مدار الساعة؛ لرصد أي تعديات على الأراضي؛ داعيًا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940؛ للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة 14 حوشًا حَوَّلها معتدون إلى قِطَع سكنية بـ"سنوسية مكة"
سبق

نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء حَوَّلها معتدون إلى قطع سكنية في منطقة السنوسية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفِرَق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية أحواشًا في منطقة السنوسية شمال مكة المكرمة؛ حيث تم إزالة 14 حوشًا وبمساحة إجمالية 9.000م2، ضِمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات.

وأكد "المالكي" أن الأمانة لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة للتعديات سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين.

وأشار إلى أن هناك فِرَقًا ميدانية تعمل على مدار الساعة؛ لرصد أي تعديات على الأراضي؛ داعيًا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940؛ للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:06 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:28 PM

إزالة 14 حوشًا حَوَّلها معتدون إلى قِطَع سكنية بـ"سنوسية مكة"

بمساحة تُقدّر بـ9 آلاف م2 ضمن جهود الأمانة لمحاربة التعديات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
6,077

نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء حَوَّلها معتدون إلى قطع سكنية في منطقة السنوسية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفِرَق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية أحواشًا في منطقة السنوسية شمال مكة المكرمة؛ حيث تم إزالة 14 حوشًا وبمساحة إجمالية 9.000م2، ضِمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات.

وأكد "المالكي" أن الأمانة لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة للتعديات سواء على أراضٍ حكومية أو خاصة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين.

وأشار إلى أن هناك فِرَقًا ميدانية تعمل على مدار الساعة؛ لرصد أي تعديات على الأراضي؛ داعيًا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة، أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940؛ للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين.

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