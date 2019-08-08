درجات الحرارة وسرعة الرياح.. تعرف على أجواء مكة والمشاعر حاليًا

طقس المدينة المنورة وجدة حاضر في توقعات الهيئة العامة للأرصاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًّا إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحوًا إلى غائم جزئيًّا على المدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 40 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.