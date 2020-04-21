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"الأرصاد": توقع أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، والباحة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": توقع أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، والباحة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
08:08 AM

"الأرصاد": توقع أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، والباحة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الشرقية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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