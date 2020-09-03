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بمناسبة اليوم الوطني.. "سار" تُسير رحلات إضافية

تلبية لرغبة العملاء في التنقل بين مناطق المملكة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن رحلة إضافية جديدة لعملائها، وذلك يوم الثلاثاء 22 سبتمبر على متن قطاراتها التي تنطلق من محطة الرياض وتمر عبر عدة مدن هي المجمعة، القصيم، حائل، حتى محطتها الأخيرة في منطقة الجوف, بالتزامن مع إجازة اليوم الوطني السعودي الـ90 في المملكة.

وأكد المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي في "سار" عمار النهدي, أن إضافة الرحلات جاءت تلبية لرغبة عملاء "سار" في التنقل بين مناطق المملكة خلال إجازة اليوم الوطني، وتنطلق الرحلة من محطة الرياض مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا لمحطة القصيم، والرحلة الأخرى من محطة القصيم مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا لمحطة الرياض.

ودعت "سار" عملاءها الراغبين في حجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية.

الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمناسبة اليوم الوطني.. "سار" تُسير رحلات إضافية
سبق

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن رحلة إضافية جديدة لعملائها، وذلك يوم الثلاثاء 22 سبتمبر على متن قطاراتها التي تنطلق من محطة الرياض وتمر عبر عدة مدن هي المجمعة، القصيم، حائل، حتى محطتها الأخيرة في منطقة الجوف, بالتزامن مع إجازة اليوم الوطني السعودي الـ90 في المملكة.

وأكد المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي في "سار" عمار النهدي, أن إضافة الرحلات جاءت تلبية لرغبة عملاء "سار" في التنقل بين مناطق المملكة خلال إجازة اليوم الوطني، وتنطلق الرحلة من محطة الرياض مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا لمحطة القصيم، والرحلة الأخرى من محطة القصيم مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا لمحطة الرياض.

ودعت "سار" عملاءها الراغبين في حجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
04:53 PM

بمناسبة اليوم الوطني.. "سار" تُسير رحلات إضافية

تلبية لرغبة العملاء في التنقل بين مناطق المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن رحلة إضافية جديدة لعملائها، وذلك يوم الثلاثاء 22 سبتمبر على متن قطاراتها التي تنطلق من محطة الرياض وتمر عبر عدة مدن هي المجمعة، القصيم، حائل، حتى محطتها الأخيرة في منطقة الجوف, بالتزامن مع إجازة اليوم الوطني السعودي الـ90 في المملكة.

وأكد المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي في "سار" عمار النهدي, أن إضافة الرحلات جاءت تلبية لرغبة عملاء "سار" في التنقل بين مناطق المملكة خلال إجازة اليوم الوطني، وتنطلق الرحلة من محطة الرياض مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا لمحطة القصيم، والرحلة الأخرى من محطة القصيم مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا لمحطة الرياض.

ودعت "سار" عملاءها الراغبين في حجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية.

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