الإمارات ترخص بتشغيل الوحدة الأولى لمفاعل براكة النووي

يقع غرب أبوظبي وبلغت تكلفة إنشائه 20 مليار دولار

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، اليوم (الاثنين) عن إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، التي ستكون الأولى في العالم العربي.

وذكر المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي، في مؤتمر صحافي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وافق على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "الكعبي" أن تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيساهم في جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة.

وكانت سلطات أبو ظبي أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن أول محطة ستبدأ العمل خلال أشهر قليلة.

وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي، وهو محطة براكة في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.

وتقع محطة براكة غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة كيبكو الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار.

وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربع ستؤدي إلى توفير نحو 25 في المئة من احتياجات الإمارات من الكهرباء.