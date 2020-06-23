أغلق مراقبو بلدية مركز القفل، ممثلة في قسم صحة البيئة بإدارة الخدمات، محلَّيْ حلاقة للرجال؛ لمخالفتهما البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا. يأتي ذلك ضمن جولة رقابية مكثفة لبلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة على محلات الحلاقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح رئيس بلدية مركز القفل محمد بن حسن الحامظي، أنه حرصاً على سلامة العملاء والعاملين في صالونات الحلاقة، ومع عودة الحياة لطبيعتها، كثفت بلدية مركز القفل جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتمثلة في إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، واشتراطات تتعلق بالمحلات، بجانب استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة. وأضاف "الحامظي" أن البلدية وفرقها الميدانية شدّدوا خلال جولاتهم على مراقبة تطبيق تلك الصوالين للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات من ارتداء للكمام والقفازات ودرع الوجه "النظارة"، ورداء القص، والرداء القماشي، والرداء البلاستيكي "السترة"، وشريط الرقبة. وشدد الحامظي على أهمية الالتزام بالبروتوكولات المنصوص عليها والمعمول بها حسب الأنظمة؛ لكي لا تتم مخالفة وإغلاق أي صالون حلاقة مخالف، مشيرًا إلى أن الجولات مستمرة وفق الخطة المعدة من قبل إدارة الخدمات ممثلة بقسم صحة البيئة؛ لرصد أي مخالفات والتعامل معها بالنظام.

"القفل" تغلق صالونَيْ حلاقة لمخالفتهما بروتوكولات الوقائية من كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-23 أغلق مراقبو بلدية مركز القفل، ممثلة في قسم صحة البيئة بإدارة الخدمات، محلَّيْ حلاقة للرجال؛ لمخالفتهما البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك ضمن جولة رقابية مكثفة لبلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة على محلات الحلاقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح رئيس بلدية مركز القفل محمد بن حسن الحامظي، أنه حرصاً على سلامة العملاء والعاملين في صالونات الحلاقة، ومع عودة الحياة لطبيعتها، كثفت بلدية مركز القفل جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتمثلة في إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، واشتراطات تتعلق بالمحلات، بجانب استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة.



وأضاف "الحامظي" أن البلدية وفرقها الميدانية شدّدوا خلال جولاتهم على مراقبة تطبيق تلك الصوالين للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات من ارتداء للكمام والقفازات ودرع الوجه "النظارة"، ورداء القص، والرداء القماشي، والرداء البلاستيكي "السترة"، وشريط الرقبة.



وشدد الحامظي على أهمية الالتزام بالبروتوكولات المنصوص عليها والمعمول بها حسب الأنظمة؛ لكي لا تتم مخالفة وإغلاق أي صالون حلاقة مخالف، مشيرًا إلى أن الجولات مستمرة وفق الخطة المعدة من قبل إدارة الخدمات ممثلة بقسم صحة البيئة؛ لرصد أي مخالفات والتعامل معها بالنظام.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 04:17 PM

"القفل" تغلق صالونَيْ حلاقة لمخالفتهما بروتوكولات الوقائية من كورونا بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها.. وتنفيذًا لاشتراطات "الصحة"





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أغلق مراقبو بلدية مركز القفل، ممثلة في قسم صحة البيئة بإدارة الخدمات، محلَّيْ حلاقة للرجال؛ لمخالفتهما البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك ضمن جولة رقابية مكثفة لبلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة على محلات الحلاقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح رئيس بلدية مركز القفل محمد بن حسن الحامظي، أنه حرصاً على سلامة العملاء والعاملين في صالونات الحلاقة، ومع عودة الحياة لطبيعتها، كثفت بلدية مركز القفل جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتمثلة في إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، واشتراطات تتعلق بالمحلات، بجانب استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة.



وأضاف "الحامظي" أن البلدية وفرقها الميدانية شدّدوا خلال جولاتهم على مراقبة تطبيق تلك الصوالين للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات من ارتداء للكمام والقفازات ودرع الوجه "النظارة"، ورداء القص، والرداء القماشي، والرداء البلاستيكي "السترة"، وشريط الرقبة.



وشدد الحامظي على أهمية الالتزام بالبروتوكولات المنصوص عليها والمعمول بها حسب الأنظمة؛ لكي لا تتم مخالفة وإغلاق أي صالون حلاقة مخالف، مشيرًا إلى أن الجولات مستمرة وفق الخطة المعدة من قبل إدارة الخدمات ممثلة بقسم صحة البيئة؛ لرصد أي مخالفات والتعامل معها بالنظام.