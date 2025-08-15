النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

في دوري أبطال أوروبا

حجز بايرن ميونخ مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعدما أمطر شباك منافسه برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي استضافه مساء أمس الجمعة على ملعب "النور" ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.

افتتح بايرن ميونخ باب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الرابعة عن طريق توماس مولر، ثم تمكن برشلونة من تعديل النتيجة بخطأ من لاعب الفريق البافاري النمساوي دافيد ألابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة، ثم عاد بايرن ميونخ للتقدم وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الكرواتي إيفان بيريسيتش وسيرج جنابري ومولر في الدقائق الـ21 والـ27 والـ31 على الترتيب، بعدها استطاع الأورغواياني لويس سواريز تقليص النتيجة مرة أخرى عند الدقيقة الـ57، ثم عاد الفريق الألماني مجددًا، وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وفيليب كوتينيو (هدفين) في الدقائق (الـ82، والـ85، والـ89).

وسيواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي الفائز اليوم من مواجهة مانشستر سيتي وليون الفرنسي.

برشلونة دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ
سبق

حجز بايرن ميونخ مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعدما أمطر شباك منافسه برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي استضافه مساء أمس الجمعة على ملعب "النور" ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.

افتتح بايرن ميونخ باب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الرابعة عن طريق توماس مولر، ثم تمكن برشلونة من تعديل النتيجة بخطأ من لاعب الفريق البافاري النمساوي دافيد ألابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة، ثم عاد بايرن ميونخ للتقدم وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الكرواتي إيفان بيريسيتش وسيرج جنابري ومولر في الدقائق الـ21 والـ27 والـ31 على الترتيب، بعدها استطاع الأورغواياني لويس سواريز تقليص النتيجة مرة أخرى عند الدقيقة الـ57، ثم عاد الفريق الألماني مجددًا، وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وفيليب كوتينيو (هدفين) في الدقائق (الـ82، والـ85، والـ89).

وسيواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي الفائز اليوم من مواجهة مانشستر سيتي وليون الفرنسي.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
12:10 AM

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

في دوري أبطال أوروبا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,310

حجز بايرن ميونخ مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعدما أمطر شباك منافسه برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي استضافه مساء أمس الجمعة على ملعب "النور" ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.

افتتح بايرن ميونخ باب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الرابعة عن طريق توماس مولر، ثم تمكن برشلونة من تعديل النتيجة بخطأ من لاعب الفريق البافاري النمساوي دافيد ألابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة، ثم عاد بايرن ميونخ للتقدم وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الكرواتي إيفان بيريسيتش وسيرج جنابري ومولر في الدقائق الـ21 والـ27 والـ31 على الترتيب، بعدها استطاع الأورغواياني لويس سواريز تقليص النتيجة مرة أخرى عند الدقيقة الـ57، ثم عاد الفريق الألماني مجددًا، وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وفيليب كوتينيو (هدفين) في الدقائق (الـ82، والـ85، والـ89).

وسيواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي الفائز اليوم من مواجهة مانشستر سيتي وليون الفرنسي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,912
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,300
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,262
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,656

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة