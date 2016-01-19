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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12260 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال لـ170 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 66.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 12260.13 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وزجاج، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وصادرات، وباعظيم، وبدجت السعودية، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.65% و3.32%.

فيما كانت أسهم شركات: ملكية ريت، والإنماء، ودار الأركان، وزجاج، والخليج للتدريب الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: مجموعة تداول، والراجحي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، وزجاج الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 100.26 نقطة، ليقفل عند مستوى 26158.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 140 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون و360 ألف سهم، تقاسمتها 3869 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12260 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 66.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 12260.13 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وزجاج، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وصادرات، وباعظيم، وبدجت السعودية، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.65% و3.32%.

فيما كانت أسهم شركات: ملكية ريت، والإنماء، ودار الأركان، وزجاج، والخليج للتدريب الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: مجموعة تداول، والراجحي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، وزجاج الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 100.26 نقطة، ليقفل عند مستوى 26158.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 140 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون و360 ألف سهم، تقاسمتها 3869 صفقة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
04:09 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12260 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال لـ170 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 66.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 12260.13 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وزجاج، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وصادرات، وباعظيم، وبدجت السعودية، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.65% و3.32%.

فيما كانت أسهم شركات: ملكية ريت، والإنماء، ودار الأركان، وزجاج، والخليج للتدريب الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: مجموعة تداول، والراجحي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، وزجاج الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 100.26 نقطة، ليقفل عند مستوى 26158.30 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 140 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون و360 ألف سهم، تقاسمتها 3869 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,720
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,721

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