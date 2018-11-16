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الدوحة تكافئ مطربة أمريكية استعراضية بـ3 ملايين دولار

في إطار حملة يواصلها النظام القطري لـ"غسل سمعته دولياً"

يستمر النظام القطري في إنفاق الأموال الطائلة؛ لجلب المشاهير إلى الدوحة، في إطار حملته لـ"غسل سمعته دولياً"، في ظل انكشاف علاقاته المشبوهة مع تنظيمات وحركات إرهابية، إضافة إلى فضائح الفساد والرشاوى حول ملف الدوحة لاستضافة كأس العالم 2022، وتورطه في جرائم قرصنة وتجسس.

وكشفت تقارير عن قيام المطربة الأمريكية الاستعراضية جينفير لوبيز، بزيارة إلى قطر؛ للمشاركة في إحدى المناسبات.

وذكرت التقارير أن هذه الزيارة كلّفت الخزينة القطرية أكثر من ثلاثة ملايين دولار؛ برغم أن العرض الذي أدته لم يتجاوز 20 دقيقة؛ في وقت تعاني فيه الدولة من مشاكل اقتصادية.

وبحسب ما نقله "قطر يليكس" نقلاً عن موقع "TMZ" الأمريكي المعنيّ بأخبار الفن؛ فإن "جي لو"، التي زارت قطر الأسبوع الماضي، قدمت عرضاً غنائياً وشاركت في جلسة أسئلة وأجوبة خلال الافتتاح الكبير لمركز تجاري فخم على مدار 20 دقيقة، وحصلت على مليونيْ دولار، إضافة إلى مليون آخر للنفقات؛ بما في ذلك الطائرات الخاصة.

ومن المتوقع أن تستمر "لوبيز" في ضيافة النظام القطري لدى عودتها إلى مدينة "لوس أنجلوس"، عندما تشارك في حفل دعائي لصالح شركة الخطوط الجوية القطرية على مسرح "دولبي" الأسبوع المقبل.

وتشير تقارير إلى أن "لوبيز" ستجني ما قد يتجاوز 1.2 مليون دولار فقط لمدة 20 دقيقة أخرى، إذا ما تم الاتفاق مع الشركة التي قامت بإصدار دعوات بالفعل للحدث، يعلن مشاركة المطربة ذات الأصول اللاتينية.

وكانت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" قد شاركت متابعيها على "إنستجرام"، بصورة خلال زيارتها إلى قطر، وتداول رواد مواقع التواصل فيديو قصيراً لها خلال وصولها الفندق في الدوحة؛ حيث خُصص لها جناح ملكي فاخر لتقيم فيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدوحة تكافئ مطربة أمريكية استعراضية بـ3 ملايين دولار
سبق

يستمر النظام القطري في إنفاق الأموال الطائلة؛ لجلب المشاهير إلى الدوحة، في إطار حملته لـ"غسل سمعته دولياً"، في ظل انكشاف علاقاته المشبوهة مع تنظيمات وحركات إرهابية، إضافة إلى فضائح الفساد والرشاوى حول ملف الدوحة لاستضافة كأس العالم 2022، وتورطه في جرائم قرصنة وتجسس.

وكشفت تقارير عن قيام المطربة الأمريكية الاستعراضية جينفير لوبيز، بزيارة إلى قطر؛ للمشاركة في إحدى المناسبات.

وذكرت التقارير أن هذه الزيارة كلّفت الخزينة القطرية أكثر من ثلاثة ملايين دولار؛ برغم أن العرض الذي أدته لم يتجاوز 20 دقيقة؛ في وقت تعاني فيه الدولة من مشاكل اقتصادية.

وبحسب ما نقله "قطر يليكس" نقلاً عن موقع "TMZ" الأمريكي المعنيّ بأخبار الفن؛ فإن "جي لو"، التي زارت قطر الأسبوع الماضي، قدمت عرضاً غنائياً وشاركت في جلسة أسئلة وأجوبة خلال الافتتاح الكبير لمركز تجاري فخم على مدار 20 دقيقة، وحصلت على مليونيْ دولار، إضافة إلى مليون آخر للنفقات؛ بما في ذلك الطائرات الخاصة.

ومن المتوقع أن تستمر "لوبيز" في ضيافة النظام القطري لدى عودتها إلى مدينة "لوس أنجلوس"، عندما تشارك في حفل دعائي لصالح شركة الخطوط الجوية القطرية على مسرح "دولبي" الأسبوع المقبل.

وتشير تقارير إلى أن "لوبيز" ستجني ما قد يتجاوز 1.2 مليون دولار فقط لمدة 20 دقيقة أخرى، إذا ما تم الاتفاق مع الشركة التي قامت بإصدار دعوات بالفعل للحدث، يعلن مشاركة المطربة ذات الأصول اللاتينية.

وكانت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" قد شاركت متابعيها على "إنستجرام"، بصورة خلال زيارتها إلى قطر، وتداول رواد مواقع التواصل فيديو قصيراً لها خلال وصولها الفندق في الدوحة؛ حيث خُصص لها جناح ملكي فاخر لتقيم فيه.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
02:26 PM

الدوحة تكافئ مطربة أمريكية استعراضية بـ3 ملايين دولار

في إطار حملة يواصلها النظام القطري لـ"غسل سمعته دولياً"

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قاسم الخبراني - الرياض
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يستمر النظام القطري في إنفاق الأموال الطائلة؛ لجلب المشاهير إلى الدوحة، في إطار حملته لـ"غسل سمعته دولياً"، في ظل انكشاف علاقاته المشبوهة مع تنظيمات وحركات إرهابية، إضافة إلى فضائح الفساد والرشاوى حول ملف الدوحة لاستضافة كأس العالم 2022، وتورطه في جرائم قرصنة وتجسس.

وكشفت تقارير عن قيام المطربة الأمريكية الاستعراضية جينفير لوبيز، بزيارة إلى قطر؛ للمشاركة في إحدى المناسبات.

وذكرت التقارير أن هذه الزيارة كلّفت الخزينة القطرية أكثر من ثلاثة ملايين دولار؛ برغم أن العرض الذي أدته لم يتجاوز 20 دقيقة؛ في وقت تعاني فيه الدولة من مشاكل اقتصادية.

وبحسب ما نقله "قطر يليكس" نقلاً عن موقع "TMZ" الأمريكي المعنيّ بأخبار الفن؛ فإن "جي لو"، التي زارت قطر الأسبوع الماضي، قدمت عرضاً غنائياً وشاركت في جلسة أسئلة وأجوبة خلال الافتتاح الكبير لمركز تجاري فخم على مدار 20 دقيقة، وحصلت على مليونيْ دولار، إضافة إلى مليون آخر للنفقات؛ بما في ذلك الطائرات الخاصة.

ومن المتوقع أن تستمر "لوبيز" في ضيافة النظام القطري لدى عودتها إلى مدينة "لوس أنجلوس"، عندما تشارك في حفل دعائي لصالح شركة الخطوط الجوية القطرية على مسرح "دولبي" الأسبوع المقبل.

وتشير تقارير إلى أن "لوبيز" ستجني ما قد يتجاوز 1.2 مليون دولار فقط لمدة 20 دقيقة أخرى، إذا ما تم الاتفاق مع الشركة التي قامت بإصدار دعوات بالفعل للحدث، يعلن مشاركة المطربة ذات الأصول اللاتينية.

وكانت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" قد شاركت متابعيها على "إنستجرام"، بصورة خلال زيارتها إلى قطر، وتداول رواد مواقع التواصل فيديو قصيراً لها خلال وصولها الفندق في الدوحة؛ حيث خُصص لها جناح ملكي فاخر لتقيم فيه.

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