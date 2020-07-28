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4 مراكز إسعافية تتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

مع اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية

أعلن مشرف مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي انتهاء أعمال الجاهزية والاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وكشف الدكتور "الثقفي" أن الهيئة جهّزت أربعة مراكز إسعافية دائمة ومناوبة على مدار الساعة؛ و46 مسعفاً وأخصائياً وطبيباً؛ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ؛ مع اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

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4 مراكز إسعافية تتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام
سبق

أعلن مشرف مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي انتهاء أعمال الجاهزية والاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وكشف الدكتور "الثقفي" أن الهيئة جهّزت أربعة مراكز إسعافية دائمة ومناوبة على مدار الساعة؛ و46 مسعفاً وأخصائياً وطبيباً؛ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ؛ مع اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:05 PM

4 مراكز إسعافية تتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

مع اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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152

أعلن مشرف مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد بن رشيد الثقفي انتهاء أعمال الجاهزية والاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وكشف الدكتور "الثقفي" أن الهيئة جهّزت أربعة مراكز إسعافية دائمة ومناوبة على مدار الساعة؛ و46 مسعفاً وأخصائياً وطبيباً؛ لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ؛ مع اتخاذ أعلى التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، متمنياً لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

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