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مكة المكرمة.. إنهاء معاناة خمسينية من ورم دموي في قاع جمجمة

أجريت بمدينة الملك عبدالله الطبية واستغرقت 7 ساعات وتكللت بالنجاح

تَمَكّن فريق طبي من أقسام الجراحة والأشعة التداخلية والتخدير بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، من استئصال ورم دموي حميد من أعلى العنق وقاع الجمجمة لمريضة خمسينية.

وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أنه بعد دراسة الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة تَقَرّر القيام بحقن الورم بمادة تقلل التغذية الدموية للورم؛ وذلك لتقليل النزيف أثناء العملية الجراحية، وبدأ تجهيز المريضة للتدخل الجراحي؛ إذ جرى استئصال الورم مع المحافظة على الشرايين المغذية للدماغ والأعصاب الرئيسية في قاع الجمجمة؛ حيث استغرقت العملية 7 ساعات متواصلة.

وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وغادرت المستشفى بعد اكتمال علاجها وتماثلها للشفاء.

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مكة المكرمة.. إنهاء معاناة خمسينية من ورم دموي في قاع جمجمة
سبق

تَمَكّن فريق طبي من أقسام الجراحة والأشعة التداخلية والتخدير بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، من استئصال ورم دموي حميد من أعلى العنق وقاع الجمجمة لمريضة خمسينية.

وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أنه بعد دراسة الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة تَقَرّر القيام بحقن الورم بمادة تقلل التغذية الدموية للورم؛ وذلك لتقليل النزيف أثناء العملية الجراحية، وبدأ تجهيز المريضة للتدخل الجراحي؛ إذ جرى استئصال الورم مع المحافظة على الشرايين المغذية للدماغ والأعصاب الرئيسية في قاع الجمجمة؛ حيث استغرقت العملية 7 ساعات متواصلة.

وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وغادرت المستشفى بعد اكتمال علاجها وتماثلها للشفاء.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
10:56 AM

مكة المكرمة.. إنهاء معاناة خمسينية من ورم دموي في قاع جمجمة

أجريت بمدينة الملك عبدالله الطبية واستغرقت 7 ساعات وتكللت بالنجاح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تَمَكّن فريق طبي من أقسام الجراحة والأشعة التداخلية والتخدير بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، من استئصال ورم دموي حميد من أعلى العنق وقاع الجمجمة لمريضة خمسينية.

وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أنه بعد دراسة الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة تَقَرّر القيام بحقن الورم بمادة تقلل التغذية الدموية للورم؛ وذلك لتقليل النزيف أثناء العملية الجراحية، وبدأ تجهيز المريضة للتدخل الجراحي؛ إذ جرى استئصال الورم مع المحافظة على الشرايين المغذية للدماغ والأعصاب الرئيسية في قاع الجمجمة؛ حيث استغرقت العملية 7 ساعات متواصلة.

وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وغادرت المستشفى بعد اكتمال علاجها وتماثلها للشفاء.

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