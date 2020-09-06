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وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يطالب بإخلاء ورش ومحال بـ"وزيرية جدة"

حدد 12 صفر المقبل موعدًا نهائيًا لفصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع

أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية أن جميع الأراضي المقام عليها المحال التجارية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية بمحافظة جدة ابتداءً من شارع الإسكان جنوب المحافظة وحتى شارع المحجر تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10-2-1439هـ .

وطالب الوقف جميع من تؤول إليه هذه المحال والورش بإخلائها فورًا تمهيدًا لإنهاء إجراءات الهدم والإزالة، وحدد يوم 11 صفر المقبل آخر موعد للإخلاء، بينما سيتم فصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع في 12 صفر المقبل.

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وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يطالب بإخلاء ورش ومحال بـ"وزيرية جدة"
سبق

أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية أن جميع الأراضي المقام عليها المحال التجارية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية بمحافظة جدة ابتداءً من شارع الإسكان جنوب المحافظة وحتى شارع المحجر تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10-2-1439هـ .

وطالب الوقف جميع من تؤول إليه هذه المحال والورش بإخلائها فورًا تمهيدًا لإنهاء إجراءات الهدم والإزالة، وحدد يوم 11 صفر المقبل آخر موعد للإخلاء، بينما سيتم فصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع في 12 صفر المقبل.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
10:13 PM

وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يطالب بإخلاء ورش ومحال بـ"وزيرية جدة"

حدد 12 صفر المقبل موعدًا نهائيًا لفصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع

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عبدالله الراجحي - جدة
2
2,804

أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية أن جميع الأراضي المقام عليها المحال التجارية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية بمحافظة جدة ابتداءً من شارع الإسكان جنوب المحافظة وحتى شارع المحجر تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10-2-1439هـ .

وطالب الوقف جميع من تؤول إليه هذه المحال والورش بإخلائها فورًا تمهيدًا لإنهاء إجراءات الهدم والإزالة، وحدد يوم 11 صفر المقبل آخر موعد للإخلاء، بينما سيتم فصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع في 12 صفر المقبل.

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