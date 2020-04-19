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"رايتكم بيضاء".. مبادرة لشكر الممارسين الصحيين على جهودهم في ينبع

حظيت بتفاعل كبير من أهالي المحافظة وتم إعداد خطة إعلامية متكاملة

انطلقت في ينبع مبادرة "رايتكم بيضاء" برعاية محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وتهدف المبادرة إلى شكر وعرفان للممارسين الصحيين بمحافظة ينبع؛ على ما يقومون به من جهود خلال جائحة فيروس كورونا، وعلى ما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل الوطن ومدينة ينبع بشكل خاص.

وحظيت هذه المبادرة بتفاعل كبير من أهالي محافظة ينبع، وتم إعداد خطة إعلامية متكاملة، وتم إنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاص بالمبادرة، تم نشر ما يقارب من 30 تصميم إنفوجرافيك، و12 فيديو، وتم نشرها وفق خطة إعلامية متكاملة في أرجاء محافظة ينبع.

فيروس كورونا الجديد

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"رايتكم بيضاء".. مبادرة لشكر الممارسين الصحيين على جهودهم في ينبع
سبق

انطلقت في ينبع مبادرة "رايتكم بيضاء" برعاية محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وتهدف المبادرة إلى شكر وعرفان للممارسين الصحيين بمحافظة ينبع؛ على ما يقومون به من جهود خلال جائحة فيروس كورونا، وعلى ما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل الوطن ومدينة ينبع بشكل خاص.

وحظيت هذه المبادرة بتفاعل كبير من أهالي محافظة ينبع، وتم إعداد خطة إعلامية متكاملة، وتم إنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاص بالمبادرة، تم نشر ما يقارب من 30 تصميم إنفوجرافيك، و12 فيديو، وتم نشرها وفق خطة إعلامية متكاملة في أرجاء محافظة ينبع.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:39 PM

"رايتكم بيضاء".. مبادرة لشكر الممارسين الصحيين على جهودهم في ينبع

حظيت بتفاعل كبير من أهالي المحافظة وتم إعداد خطة إعلامية متكاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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انطلقت في ينبع مبادرة "رايتكم بيضاء" برعاية محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وتهدف المبادرة إلى شكر وعرفان للممارسين الصحيين بمحافظة ينبع؛ على ما يقومون به من جهود خلال جائحة فيروس كورونا، وعلى ما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل الوطن ومدينة ينبع بشكل خاص.

وحظيت هذه المبادرة بتفاعل كبير من أهالي محافظة ينبع، وتم إعداد خطة إعلامية متكاملة، وتم إنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاص بالمبادرة، تم نشر ما يقارب من 30 تصميم إنفوجرافيك، و12 فيديو، وتم نشرها وفق خطة إعلامية متكاملة في أرجاء محافظة ينبع.

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