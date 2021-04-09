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مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 208082 من ضمنهم 157889 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 439 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157889 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 789 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 33 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 208082 من ضمنهم 157889 حالة تم شفاؤها، و12323 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 439 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157889 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 789 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 33 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 208082 من ضمنهم 157889 حالة تم شفاؤها، و12323 حالة وفاة.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
02:05 AM

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 208082 من ضمنهم 157889 متعافياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 439 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157889 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 789 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 33 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 208082 من ضمنهم 157889 حالة تم شفاؤها، و12323 حالة وفاة.

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