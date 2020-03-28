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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات قفز إلى 35408 والوفيات ارتفعت لـ2517

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.

فيروس كورونا الجديد

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إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:00 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:43 PM

إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات قفز إلى 35408 والوفيات ارتفعت لـ2517

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,311

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.

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