إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات قفز إلى 35408 والوفيات ارتفعت لـ2517

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.