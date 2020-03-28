إيران في 24 ساعة.. 139 وفاة و3076 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.
ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.
ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.
ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.
ووفق "رويترز": تم تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517.