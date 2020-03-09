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"حرس حدود الشرقية" يعثر على 3 مقيمين فُقدوا في صحراء الربع الخالي

من الجنسية الباكستانية وتم الإبلاغ عن فقدانهم مساء الخميس الماضي

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع عردة بالمنطقة الشرقية، يوم السبت الماضي من العثور على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية تم الإبلاغ عن فقدانهم مساء الخميس في صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي لـ"سبق"، أنه ورد بلاغ من قطاع عردة لغرفة القيادة والسيطرة بقيادة المنطقة الشرقية يطلب فيه البحث عن ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية بعد تعطل مركبتهم، وانقطاع الاتصال بهم في صحراء الربع الخالي.

وأضاف": على الفور تمَّ تكليف دوريات حرس الحدود بقطاع عردة بمهمة البحث عن المفقودين، بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC)، وبتكثيف عمليات البحث عُثر على المفقودين على بعد (٥٠) كم من قطاع عردة، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد".

وأهاب الرائد الأكلبي بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنياً السلامة للجميع.

حرس حدود الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس حدود الشرقية" يعثر على 3 مقيمين فُقدوا في صحراء الربع الخالي
سبق

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع عردة بالمنطقة الشرقية، يوم السبت الماضي من العثور على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية تم الإبلاغ عن فقدانهم مساء الخميس في صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي لـ"سبق"، أنه ورد بلاغ من قطاع عردة لغرفة القيادة والسيطرة بقيادة المنطقة الشرقية يطلب فيه البحث عن ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية بعد تعطل مركبتهم، وانقطاع الاتصال بهم في صحراء الربع الخالي.

وأضاف": على الفور تمَّ تكليف دوريات حرس الحدود بقطاع عردة بمهمة البحث عن المفقودين، بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC)، وبتكثيف عمليات البحث عُثر على المفقودين على بعد (٥٠) كم من قطاع عردة، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد".

وأهاب الرائد الأكلبي بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنياً السلامة للجميع.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:52 AM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:47 AM

"حرس حدود الشرقية" يعثر على 3 مقيمين فُقدوا في صحراء الربع الخالي

من الجنسية الباكستانية وتم الإبلاغ عن فقدانهم مساء الخميس الماضي

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
2,768

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع عردة بالمنطقة الشرقية، يوم السبت الماضي من العثور على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية تم الإبلاغ عن فقدانهم مساء الخميس في صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي لـ"سبق"، أنه ورد بلاغ من قطاع عردة لغرفة القيادة والسيطرة بقيادة المنطقة الشرقية يطلب فيه البحث عن ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية بعد تعطل مركبتهم، وانقطاع الاتصال بهم في صحراء الربع الخالي.

وأضاف": على الفور تمَّ تكليف دوريات حرس الحدود بقطاع عردة بمهمة البحث عن المفقودين، بإدارة وتنسيق من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC)، وبتكثيف عمليات البحث عُثر على المفقودين على بعد (٥٠) كم من قطاع عردة، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد".

وأهاب الرائد الأكلبي بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنياً السلامة للجميع.

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