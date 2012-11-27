كورونا في 5 دول.. 691 وفاة في البرازيل و645 بالمكسيك و339 ضحية بفرنسا

موريتانيا: تسجيل 42 إصابة جديدة و5 حالات فقط بالصين

قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الخميس، إنها سجّلت 37614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلاً عن 691 وفاة مرتبطة بالفيروس.

وسجلت البرازيل ستة ملايين و204 آلاف و220 إصابة، و171460 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

فرنسا

سجّلت فرنسا اليوم 13563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات إلى 2183660 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أنه تم تسجيل 339 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا، إلى 50957 حالة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الخميس، تسجيل 8107 إصابات جديدة بفيروس كورونا و645 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و78594 والوفيات إلى 104242.

ويقول مسؤولو الصحة، إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و288 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 171 وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيس للصين حتى 26 نوفمبر 86495 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.