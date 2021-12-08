حرس الحدود يحبط تهريب 352 كجم حشيش و54 طن قات بجازان وعسير ونجران

القبض على 63 متهماً واتخاذ الإجراءات النظامية.. وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني؛ بأن المتابعة الأمنية لمروّجي ومهرّبي المخدرات، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (352) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(54) طناً و(368) كيلوجراماً من مادة القات المخدر.

وأشار "القريني" إلى القبض على (63) متهماً، منهم (30) مواطناً و(33) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(23) من الجنسية اليمنية و(10) من الجنسية الإثيوبية، حيث تمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.