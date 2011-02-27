الطائف.. 470 طالبة يتنافسن في المرحلة الثانية لمشروع "تحدي القراءة العربي"

يمثلن 175 مدرسة من جميع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بالمحافظة

تتنافس أكثر من 470 طالبة يمثلن 175 مدرسة من جميع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بالطائف في تصفيات المرحلة الثانية على مستوى الإدارة لمشروع تحدي القراءة العربي في " دورته الثالثة " لعام 2018, والتي انطلقت اليوم الاثنين على مسرح الشؤون التعليمية "بنات " بحضور مساعدة المدير العام نائبة رئيس اللجنة المركزية لتحدي القراءة مها الزايدي ومديرة إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي .

وقد شرعت لجان التحكيم المشكلة من ٦ مُحكمات في عملها اليوم الاثنين على مصفوفة تقدير العلامات في تحكيم القراءة والتي تضمنت مهارات لغوية, ومهارات التحدث, ومهارات القراءة الوظيفية "قراءة ناقدة , قراءة إبداعية" ومهارات التنوع والمعارف المكتبية, في حين تُحجب العلامة إذا لم يحصل الطالب على الحد الأدنى من المعيار, كما يُشترط في الكتب التي يقرأها الطالب أن تكون باللغة العربية وتضيف رصيدًا ثقافيًا للقارئ في أحد المجالات (فن، أدب، علوم، ثقافة عامة، تاريخ، سياسة"، كما تكون مناسبة لمستوى مرحلة الطالب من حيث الموضوع وعدد الصفحات .

ويهدف المشروع - الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - إلى تحفيز ثقافة القراءة لدى الطلبة في مختلف أقطار العالم العربي، عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي, يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي, ويتدرج المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي, تبدأ بعدها مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً .

يُذكر أن، الطالبة "شذا الطويرقي"، كانت قد حصدت المركز الرابع عربيًا في التصفيات النهائية لنفس المسابقة "تحدي القراءة العربي" 2017 .