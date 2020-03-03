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محاضرة توعوية عن فيروس كورونا بفرع الموارد البشرية والتنمية بمنطقة مكة

شملت تعريفاً بالفيروس وأعراضه والوقاية منه

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، محاضرة توعوية وعلمية عن فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، اشتملت تعريفاً عن هذا النوع من الفيروسات، وأعراض وعلامات الإصابة بالفيروس وآلية التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة، وطرق الوقاية من الفيروس، وكيفية تطبيق نظام فرز الحالات المرضية وتفعيل دور الأسرة في مجالات التوعية الصحية.

وأوضح الفرع أنه رفع من درجة الاستعداد وكيفية التعامل مع هذا الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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محاضرة توعوية عن فيروس كورونا بفرع الموارد البشرية والتنمية بمنطقة مكة
سبق

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، محاضرة توعوية وعلمية عن فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، اشتملت تعريفاً عن هذا النوع من الفيروسات، وأعراض وعلامات الإصابة بالفيروس وآلية التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة، وطرق الوقاية من الفيروس، وكيفية تطبيق نظام فرز الحالات المرضية وتفعيل دور الأسرة في مجالات التوعية الصحية.

وأوضح الفرع أنه رفع من درجة الاستعداد وكيفية التعامل مع هذا الفيروس.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
08:04 PM

محاضرة توعوية عن فيروس كورونا بفرع الموارد البشرية والتنمية بمنطقة مكة

شملت تعريفاً بالفيروس وأعراضه والوقاية منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، محاضرة توعوية وعلمية عن فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، اشتملت تعريفاً عن هذا النوع من الفيروسات، وأعراض وعلامات الإصابة بالفيروس وآلية التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة، وطرق الوقاية من الفيروس، وكيفية تطبيق نظام فرز الحالات المرضية وتفعيل دور الأسرة في مجالات التوعية الصحية.

وأوضح الفرع أنه رفع من درجة الاستعداد وكيفية التعامل مع هذا الفيروس.

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