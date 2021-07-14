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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 6 مناطق إستراتيجية في مأرب

قتل وأصاب عددًا من عناصر الميليشيا

حقّقت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)؛ انتصارات كبيرة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة حرّرت مناطق واسعة ومرتفعات إستراتيجية؛ منها مناطق: معين، ومضرة، وبقثة، ومواقع العيارات، والطرة، وغيرها من المواقع المهمة.

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح وأسير، بالإضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن الجيش الوطني استعاد 4 أطقم بعتادها و3 عيارات ومدفعية ثقيلة وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 6 مناطق إستراتيجية في مأرب
سبق

حقّقت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)؛ انتصارات كبيرة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة حرّرت مناطق واسعة ومرتفعات إستراتيجية؛ منها مناطق: معين، ومضرة، وبقثة، ومواقع العيارات، والطرة، وغيرها من المواقع المهمة.

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح وأسير، بالإضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن الجيش الوطني استعاد 4 أطقم بعتادها و3 عيارات ومدفعية ثقيلة وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
07:03 PM

الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 6 مناطق إستراتيجية في مأرب

قتل وأصاب عددًا من عناصر الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقّقت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)؛ انتصارات كبيرة في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة حرّرت مناطق واسعة ومرتفعات إستراتيجية؛ منها مناطق: معين، ومضرة، وبقثة، ومواقع العيارات، والطرة، وغيرها من المواقع المهمة.

وبيّن المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح وأسير، بالإضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن الجيش الوطني استعاد 4 أطقم بعتادها و3 عيارات ومدفعية ثقيلة وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

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