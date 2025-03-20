النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركيا.. "منشورات كورونا" تضع عشرات الأشخاص رهن الاعتقال

وزارة الداخلية وصفت مضمونها بأنه "مستفز ولا أساس له"

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 64 شخصًا؛ وذلك إثر نشرهم منشورات "مستفزة ولا أساس لها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر "تويتر": وجدنا 242 شخصًا يُشتبه في أنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصًا.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، فإنه دون إعطاء المزيد من التفاصيل، أوضحت الوزارة أن العمل مستمر لتوقيف آخرين.

وأكدت تركيا حتى الآن أربع حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت 359 إصابة.

واتخذت أنقرة سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس؛ بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات مؤقتًا، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومقاهي الشيشة.

وأصدرت الرئاسة التركية الجمعة تعميمًا، أعلنت فيه حظر النشاطات الثقافية والعلمية والفنية وأي نشاط مماثل، في أماكن مغلقة أو مفتوحة، حتى نهاية أبريل.

تركيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تركيا.. "منشورات كورونا" تضع عشرات الأشخاص رهن الاعتقال
سبق

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 64 شخصًا؛ وذلك إثر نشرهم منشورات "مستفزة ولا أساس لها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر "تويتر": وجدنا 242 شخصًا يُشتبه في أنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصًا.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، فإنه دون إعطاء المزيد من التفاصيل، أوضحت الوزارة أن العمل مستمر لتوقيف آخرين.

وأكدت تركيا حتى الآن أربع حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت 359 إصابة.

واتخذت أنقرة سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس؛ بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات مؤقتًا، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومقاهي الشيشة.

وأصدرت الرئاسة التركية الجمعة تعميمًا، أعلنت فيه حظر النشاطات الثقافية والعلمية والفنية وأي نشاط مماثل، في أماكن مغلقة أو مفتوحة، حتى نهاية أبريل.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
05:56 PM

تركيا.. "منشورات كورونا" تضع عشرات الأشخاص رهن الاعتقال

وزارة الداخلية وصفت مضمونها بأنه "مستفز ولا أساس له"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,001

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 64 شخصًا؛ وذلك إثر نشرهم منشورات "مستفزة ولا أساس لها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر "تويتر": وجدنا 242 شخصًا يُشتبه في أنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصًا.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، فإنه دون إعطاء المزيد من التفاصيل، أوضحت الوزارة أن العمل مستمر لتوقيف آخرين.

وأكدت تركيا حتى الآن أربع حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت 359 إصابة.

واتخذت أنقرة سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس؛ بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات مؤقتًا، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومقاهي الشيشة.

وأصدرت الرئاسة التركية الجمعة تعميمًا، أعلنت فيه حظر النشاطات الثقافية والعلمية والفنية وأي نشاط مماثل، في أماكن مغلقة أو مفتوحة، حتى نهاية أبريل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,852
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,129

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة