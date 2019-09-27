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برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية يفعل ملتقى الابتعاث في تخصص التمريض

بمشاركة أعرق الجامعات البريطانية

عقد برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، ملتقى بمشاركة خمس من أعرق الجامعات البريطانية، وهي جامعة "بيرمنجهام" التي تصنف من ضمن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وأفضل عشر جامعات في تخصص التمريض عالمياً، جامعة "نوتينجهام" التي تحتل المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً في تخصص التمريض، جامعة "كوينز" التي تحتل المرتبة العشرين عالمياً في مجال التمريض، وجامعة "كوفنتري"، وجامعة "يوكلان".

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات، وعقد الشراكات والاستفادة من المخرجات الطبية لتشغيل المدن الطبية مستقبلاً، والاستنارة بخبرات الجامعات والمستشفيات الأمريكية والبريطانية بما يخدم استراتيجية المدن الطبية ورؤيتها في التميز الطبي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

وشمل الملتقى إقامة محاضرات تعريفية وورش عمل للتعريف بأنظمة ولوائح الابتعاث، بالإضافة إلى اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية من قبل منسوبي الجامعات البريطانية؛ لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لدى المرشحين، وتسهيل عملية الحصول على القبول الفوري، وتم ترشيح (٢٠٠) طالبًا وطالبة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود الرشيدي، إلى أن المدينة الطبية في الرياض هي إحدى أبرز وأكبر المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في بداية هذا العام.

ولفت إلى أنها تحتوي ٢٤٠٠ سرير في كل من الرياض وجدة، وفي كل مدينة مستشفى رئيس وسبعة مستشفيات متخصصة، وهي مستشفى الأورام، ومستشفى الأطفال، ومستشفى للتأهيل الطبي، ومستشفى الجراحات المتخصصة، ومستشفى الأعصاب والعظام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى القلب والأوعية الدموية، ومستشفى الطب النفسي؛ حيث تقدم هذه المستشفيات بالمدن الطبية مجموعة شاملة من الخدمات الطبية.

وأضاف "الرشيدي": أن "رسالة المدن الطبية بوزارة الداخلية هي: الاستخدام الأمثل للخبرات الطبية والتقنية الحديثة؛ لتقديم خدمة طبية بجودة عالية تحوز على رضا المريض".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية يفعل ملتقى الابتعاث في تخصص التمريض
سبق

عقد برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، ملتقى بمشاركة خمس من أعرق الجامعات البريطانية، وهي جامعة "بيرمنجهام" التي تصنف من ضمن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وأفضل عشر جامعات في تخصص التمريض عالمياً، جامعة "نوتينجهام" التي تحتل المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً في تخصص التمريض، جامعة "كوينز" التي تحتل المرتبة العشرين عالمياً في مجال التمريض، وجامعة "كوفنتري"، وجامعة "يوكلان".

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات، وعقد الشراكات والاستفادة من المخرجات الطبية لتشغيل المدن الطبية مستقبلاً، والاستنارة بخبرات الجامعات والمستشفيات الأمريكية والبريطانية بما يخدم استراتيجية المدن الطبية ورؤيتها في التميز الطبي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

وشمل الملتقى إقامة محاضرات تعريفية وورش عمل للتعريف بأنظمة ولوائح الابتعاث، بالإضافة إلى اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية من قبل منسوبي الجامعات البريطانية؛ لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لدى المرشحين، وتسهيل عملية الحصول على القبول الفوري، وتم ترشيح (٢٠٠) طالبًا وطالبة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود الرشيدي، إلى أن المدينة الطبية في الرياض هي إحدى أبرز وأكبر المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في بداية هذا العام.

ولفت إلى أنها تحتوي ٢٤٠٠ سرير في كل من الرياض وجدة، وفي كل مدينة مستشفى رئيس وسبعة مستشفيات متخصصة، وهي مستشفى الأورام، ومستشفى الأطفال، ومستشفى للتأهيل الطبي، ومستشفى الجراحات المتخصصة، ومستشفى الأعصاب والعظام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى القلب والأوعية الدموية، ومستشفى الطب النفسي؛ حيث تقدم هذه المستشفيات بالمدن الطبية مجموعة شاملة من الخدمات الطبية.

وأضاف "الرشيدي": أن "رسالة المدن الطبية بوزارة الداخلية هي: الاستخدام الأمثل للخبرات الطبية والتقنية الحديثة؛ لتقديم خدمة طبية بجودة عالية تحوز على رضا المريض".

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
09:51 PM

برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية يفعل ملتقى الابتعاث في تخصص التمريض

بمشاركة أعرق الجامعات البريطانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية، ملتقى بمشاركة خمس من أعرق الجامعات البريطانية، وهي جامعة "بيرمنجهام" التي تصنف من ضمن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم، وأفضل عشر جامعات في تخصص التمريض عالمياً، جامعة "نوتينجهام" التي تحتل المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً في تخصص التمريض، جامعة "كوينز" التي تحتل المرتبة العشرين عالمياً في مجال التمريض، وجامعة "كوفنتري"، وجامعة "يوكلان".

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات، وعقد الشراكات والاستفادة من المخرجات الطبية لتشغيل المدن الطبية مستقبلاً، والاستنارة بخبرات الجامعات والمستشفيات الأمريكية والبريطانية بما يخدم استراتيجية المدن الطبية ورؤيتها في التميز الطبي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

وشمل الملتقى إقامة محاضرات تعريفية وورش عمل للتعريف بأنظمة ولوائح الابتعاث، بالإضافة إلى اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية من قبل منسوبي الجامعات البريطانية؛ لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية لدى المرشحين، وتسهيل عملية الحصول على القبول الفوري، وتم ترشيح (٢٠٠) طالبًا وطالبة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود الرشيدي، إلى أن المدينة الطبية في الرياض هي إحدى أبرز وأكبر المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في بداية هذا العام.

ولفت إلى أنها تحتوي ٢٤٠٠ سرير في كل من الرياض وجدة، وفي كل مدينة مستشفى رئيس وسبعة مستشفيات متخصصة، وهي مستشفى الأورام، ومستشفى الأطفال، ومستشفى للتأهيل الطبي، ومستشفى الجراحات المتخصصة، ومستشفى الأعصاب والعظام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى القلب والأوعية الدموية، ومستشفى الطب النفسي؛ حيث تقدم هذه المستشفيات بالمدن الطبية مجموعة شاملة من الخدمات الطبية.

وأضاف "الرشيدي": أن "رسالة المدن الطبية بوزارة الداخلية هي: الاستخدام الأمثل للخبرات الطبية والتقنية الحديثة؛ لتقديم خدمة طبية بجودة عالية تحوز على رضا المريض".

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