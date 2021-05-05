ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32.313.016؛ فيما بلغ عدد الوفيات 575.491.

الولايات المتحدة تسجل 43.626 إصابة و750 وفاة بفيروس كورونا المستجد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-05 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 43.626 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و750 وفاة. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32.313.016؛ فيما بلغ عدد الوفيات 575.491.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 11:14 PM

الولايات المتحدة تسجل 43.626 إصابة و750 وفاة بفيروس كورونا المستجد إجمالي عدد الإصابات يقترب من 32.5 مليونًا.. وأكثر من 575 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 43.626 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و750 وفاة.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32.313.016؛ فيما بلغ عدد الوفيات 575.491.