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"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. فلسطين تسجل 1492 إصابة جديدة و21 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1777 حالة تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.9%، ونسبة الوفيات 1‪% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 73 مصابًا في غرف العناية المكثفة؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 190 مصابًا، بينهم 17 مصابًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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كورونا.. فلسطين تسجل 1492 إصابة جديدة و21 وفاة
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1777 حالة تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.9%، ونسبة الوفيات 1‪% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 73 مصابًا في غرف العناية المكثفة؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 190 مصابًا، بينهم 17 مصابًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
04:17 PM

كورونا.. فلسطين تسجل 1492 إصابة جديدة و21 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1777 حالة تَعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.9%، ونسبة الوفيات 1‪% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 73 مصابًا في غرف العناية المكثفة؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 190 مصابًا، بينهم 17 مصابًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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