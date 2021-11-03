أمريكا تدرج الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج بيجاسوس للتجسس ضمن لائحتها السوداء

وزارة التجارة لفتت إلى أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، أنها أدرجت مجموعة "إن إس أو جروب" الإسرائيلية التي طوّرت برامج بيجاسوس للتجسس، إلى قائمة الشركات المحظورة؛ لأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24" أن "هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، واستهداف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم".