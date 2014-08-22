النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 737 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلكية جدة: "قمر محرم" يكتمل بدرًا اليوم

كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة للعين المجردة

يرصد بسماء الوطن العربي اليوم، اكتمال قمر شهر محرم بدرًا؛ حيث سيزين السماء طوال الليل وسيغرب بالتزامن مع شروق شمس الاثنين وهو وقت مثالي للتصوير.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل؛ ولكن عمليًّا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر فيها واقعًا بزاوية 180 درجة من الشمس؛ مشيرًا إلى أن القمر سيصل مرحلة الاكتمال عند الساعة 03:02 مساءً بتوقيت المملكة، ويكون قد قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأفاد بأن القمر سيشرق مباشرة بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وأثناء ذلك سيلاحظ أنه قد يكتسي باللون الوردي أو البرتقالي؛ وذلك بسبب مكونات الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأبان "أبو زاهرة" أنه بعد حلول ظلمة الليل سيرصد القمر البدر بجوار كوكب المشتري الذي سيظهر كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة للعين المجردة وسيترافقان طوال الليل؛ في حين يطلق على هذا القمر تسمية "القمر الأزرق"، فتسمية القمر الأزرق الشهري تطلق على القمر البدر الثاني عندما يصادف حدوثه بنفس الشهر في التقويم الميلادي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فلكية جدة: "قمر محرم" يكتمل بدرًا اليوم
سبق

يرصد بسماء الوطن العربي اليوم، اكتمال قمر شهر محرم بدرًا؛ حيث سيزين السماء طوال الليل وسيغرب بالتزامن مع شروق شمس الاثنين وهو وقت مثالي للتصوير.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل؛ ولكن عمليًّا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر فيها واقعًا بزاوية 180 درجة من الشمس؛ مشيرًا إلى أن القمر سيصل مرحلة الاكتمال عند الساعة 03:02 مساءً بتوقيت المملكة، ويكون قد قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأفاد بأن القمر سيشرق مباشرة بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وأثناء ذلك سيلاحظ أنه قد يكتسي باللون الوردي أو البرتقالي؛ وذلك بسبب مكونات الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأبان "أبو زاهرة" أنه بعد حلول ظلمة الليل سيرصد القمر البدر بجوار كوكب المشتري الذي سيظهر كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة للعين المجردة وسيترافقان طوال الليل؛ في حين يطلق على هذا القمر تسمية "القمر الأزرق"، فتسمية القمر الأزرق الشهري تطلق على القمر البدر الثاني عندما يصادف حدوثه بنفس الشهر في التقويم الميلادي.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:49 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
04:01 PM

فلكية جدة: "قمر محرم" يكتمل بدرًا اليوم

كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة للعين المجردة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
420

يرصد بسماء الوطن العربي اليوم، اكتمال قمر شهر محرم بدرًا؛ حيث سيزين السماء طوال الليل وسيغرب بالتزامن مع شروق شمس الاثنين وهو وقت مثالي للتصوير.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل؛ ولكن عمليًّا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر فيها واقعًا بزاوية 180 درجة من الشمس؛ مشيرًا إلى أن القمر سيصل مرحلة الاكتمال عند الساعة 03:02 مساءً بتوقيت المملكة، ويكون قد قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأفاد بأن القمر سيشرق مباشرة بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وأثناء ذلك سيلاحظ أنه قد يكتسي باللون الوردي أو البرتقالي؛ وذلك بسبب مكونات الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأبان "أبو زاهرة" أنه بعد حلول ظلمة الليل سيرصد القمر البدر بجوار كوكب المشتري الذي سيظهر كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة للعين المجردة وسيترافقان طوال الليل؛ في حين يطلق على هذا القمر تسمية "القمر الأزرق"، فتسمية القمر الأزرق الشهري تطلق على القمر البدر الثاني عندما يصادف حدوثه بنفس الشهر في التقويم الميلادي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,960
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,507

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة