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اتحاد الإعلام الرياضي يطلق برامجه المتخصصة لتغطية المناسبات العالمية

تنطلق مع الحدث التاريخي للملاكمة في الدرعية

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إطلاق برامج متخصصة لتغطية المناسبات العالمية لمواكبة الفعاليات الرياضية التي تشهدها المملكة مستقبلاً، وذلك ضمن المبادرات التي أقرها الاتحاد في اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

وفي هذا الصدد، كشف الاتحاد عن إطلاق البرنامج المتخصص الأول في التغطية الإعلامية لرياضة الملاكمة، تزامناً مع إقامة نزال الدرعية التاريخي المنتظر الذي سيقام يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، وسيجمع بين الملاكمين العالميين، البريطاني "آنتوني جوشوا" مع خصمه المكسيكي الأمريكي "آندي رويز جونيور" والذي سيقام في ميدان الدرعية.

وسيقام هذا البرنامج التدريبي يوم الخميس القادم الموافق 5 ديسمبر الجاري بمقر معهد إعداد القادة ويقدمه المحاضر الإيطالي "ريكاردو كارفلي"، بهدف زيادة ثقافة المشاركين في التغطية الإعلامية لرياضة الملاكمة والحديث عن تاريخ وماضي هذه اللعبة العريقة وكل تفاصيلها باعتبارها حدثاً تاريخياً يحظى باهتمام كل الإعلام الأجنبي والمحلي.

ويمكن للراغبين في الاشتراك بالبرنامج، التسجيل عبر موقع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي من خلال الرابط التالي: https://ssmfksa.com/courses.

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الملاكمة نزال الدرعية آنتوني جوشوا آندي جونيور

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد الإعلام الرياضي يطلق برامجه المتخصصة لتغطية المناسبات العالمية
سبق
أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إطلاق برامج متخصصة لتغطية المناسبات العالمية لمواكبة الفعاليات الرياضية التي تشهدها المملكة مستقبلاً، وذلك ضمن المبادرات التي أقرها الاتحاد في اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

وفي هذا الصدد، كشف الاتحاد عن إطلاق البرنامج المتخصص الأول في التغطية الإعلامية لرياضة الملاكمة، تزامناً مع إقامة نزال الدرعية التاريخي المنتظر الذي سيقام يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، وسيجمع بين الملاكمين العالميين، البريطاني "آنتوني جوشوا" مع خصمه المكسيكي الأمريكي "آندي رويز جونيور" والذي سيقام في ميدان الدرعية.

وسيقام هذا البرنامج التدريبي يوم الخميس القادم الموافق 5 ديسمبر الجاري بمقر معهد إعداد القادة ويقدمه المحاضر الإيطالي "ريكاردو كارفلي"، بهدف زيادة ثقافة المشاركين في التغطية الإعلامية لرياضة الملاكمة والحديث عن تاريخ وماضي هذه اللعبة العريقة وكل تفاصيلها باعتبارها حدثاً تاريخياً يحظى باهتمام كل الإعلام الأجنبي والمحلي.

ويمكن للراغبين في الاشتراك بالبرنامج، التسجيل عبر موقع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي من خلال الرابط التالي: https://ssmfksa.com/courses.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:38 AM

اتحاد الإعلام الرياضي يطلق برامجه المتخصصة لتغطية المناسبات العالمية

تنطلق مع الحدث التاريخي للملاكمة في الدرعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إطلاق برامج متخصصة لتغطية المناسبات العالمية لمواكبة الفعاليات الرياضية التي تشهدها المملكة مستقبلاً، وذلك ضمن المبادرات التي أقرها الاتحاد في اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

وفي هذا الصدد، كشف الاتحاد عن إطلاق البرنامج المتخصص الأول في التغطية الإعلامية لرياضة الملاكمة، تزامناً مع إقامة نزال الدرعية التاريخي المنتظر الذي سيقام يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري، وسيجمع بين الملاكمين العالميين، البريطاني "آنتوني جوشوا" مع خصمه المكسيكي الأمريكي "آندي رويز جونيور" والذي سيقام في ميدان الدرعية.

وسيقام هذا البرنامج التدريبي يوم الخميس القادم الموافق 5 ديسمبر الجاري بمقر معهد إعداد القادة ويقدمه المحاضر الإيطالي "ريكاردو كارفلي"، بهدف زيادة ثقافة المشاركين في التغطية الإعلامية لرياضة الملاكمة والحديث عن تاريخ وماضي هذه اللعبة العريقة وكل تفاصيلها باعتبارها حدثاً تاريخياً يحظى باهتمام كل الإعلام الأجنبي والمحلي.

ويمكن للراغبين في الاشتراك بالبرنامج، التسجيل عبر موقع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي من خلال الرابط التالي: https://ssmfksa.com/courses.

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