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جديد كورونا حول العالم.. الصين "بلا وفيات" والكوريون بالشوارع

تباين في الإصابات والوفيات عربيًّا وعالميًّا.. وأمريكا تتأهب لتخفيف القيود

لليوم الثالث على التوالي أعلنت الصين، أنها لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا؛ فيما تباينت الأرقام المعلنة صباح اليوم في دول أخرى، فيما يعتبر أحدث إشارات تعافي الصين من الفيروس الذي بدأ في التفشي فيها أواخر عام 2019.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في عموم الصين.

وتكشف إحصاءات فيروس كورونا حول العالم أن عدد المصابين 2.407.600 حالة، والمتعافون 625.312 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 165.083 حالة وفق آخر إحصاء.

ورصدت "سكاي نيوز عربية" أبرز تطورات فيروس كورونا عربيًّا ودوليًّا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 12، بعد تسجيل حالتين جديدتين، و26 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 92.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود": إن موظف إغاثة توفي في نيجيريا بعد إصابته بكورونا؛ فيما سجلت ألمانيا 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4404، أما الإصابات الجديدة فقد بلغت 1775 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141672.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شجع حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد بصورة منتظمة.

وفي كوريا الجنوبية عاد المواطنون لأعمالهم، وبدا الزحام بالحدائق والمراكز التجارية بعد تخفيف التباعد الاجتماعي.

وفي نيوزيلندا تم تمديد العزل العام أسبوعًا، مع التنويه بتخفيف الإجراءات في 27 أبريل.

فيروس كورونا الجديد

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جديد كورونا حول العالم.. الصين "بلا وفيات" والكوريون بالشوارع
سبق

لليوم الثالث على التوالي أعلنت الصين، أنها لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا؛ فيما تباينت الأرقام المعلنة صباح اليوم في دول أخرى، فيما يعتبر أحدث إشارات تعافي الصين من الفيروس الذي بدأ في التفشي فيها أواخر عام 2019.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في عموم الصين.

وتكشف إحصاءات فيروس كورونا حول العالم أن عدد المصابين 2.407.600 حالة، والمتعافون 625.312 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 165.083 حالة وفق آخر إحصاء.

ورصدت "سكاي نيوز عربية" أبرز تطورات فيروس كورونا عربيًّا ودوليًّا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 12، بعد تسجيل حالتين جديدتين، و26 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 92.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود": إن موظف إغاثة توفي في نيجيريا بعد إصابته بكورونا؛ فيما سجلت ألمانيا 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4404، أما الإصابات الجديدة فقد بلغت 1775 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141672.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شجع حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد بصورة منتظمة.

وفي كوريا الجنوبية عاد المواطنون لأعمالهم، وبدا الزحام بالحدائق والمراكز التجارية بعد تخفيف التباعد الاجتماعي.

وفي نيوزيلندا تم تمديد العزل العام أسبوعًا، مع التنويه بتخفيف الإجراءات في 27 أبريل.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:59 AM

جديد كورونا حول العالم.. الصين "بلا وفيات" والكوريون بالشوارع

تباين في الإصابات والوفيات عربيًّا وعالميًّا.. وأمريكا تتأهب لتخفيف القيود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لليوم الثالث على التوالي أعلنت الصين، أنها لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا؛ فيما تباينت الأرقام المعلنة صباح اليوم في دول أخرى، فيما يعتبر أحدث إشارات تعافي الصين من الفيروس الذي بدأ في التفشي فيها أواخر عام 2019.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس في عموم الصين.

وتكشف إحصاءات فيروس كورونا حول العالم أن عدد المصابين 2.407.600 حالة، والمتعافون 625.312 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 165.083 حالة وفق آخر إحصاء.

ورصدت "سكاي نيوز عربية" أبرز تطورات فيروس كورونا عربيًّا ودوليًّا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا إلى 12، بعد تسجيل حالتين جديدتين، و26 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 92.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود": إن موظف إغاثة توفي في نيجيريا بعد إصابته بكورونا؛ فيما سجلت ألمانيا 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4404، أما الإصابات الجديدة فقد بلغت 1775 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141672.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شجع حكام الولايات على إعادة فتح الاقتصاد بصورة منتظمة.

وفي كوريا الجنوبية عاد المواطنون لأعمالهم، وبدا الزحام بالحدائق والمراكز التجارية بعد تخفيف التباعد الاجتماعي.

وفي نيوزيلندا تم تمديد العزل العام أسبوعًا، مع التنويه بتخفيف الإجراءات في 27 أبريل.

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