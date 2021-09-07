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"الآسيوي": صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة السعودية وعُمان

ساهم في تحقيق فوز صعب لمنتخب بلاده

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام عُمان.

وحصد الأخضر السعودي النقاط الثلاث أمام عُمان مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبفضل هدف صالح الشهري الوحيد في اللقاء بلغ الأخضر صدارة المجموعة إلى جانب أستراليا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي": صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة السعودية وعُمان
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام عُمان.

وحصد الأخضر السعودي النقاط الثلاث أمام عُمان مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبفضل هدف صالح الشهري الوحيد في اللقاء بلغ الأخضر صدارة المجموعة إلى جانب أستراليا.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
09:46 PM

"الآسيوي": صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة السعودية وعُمان

ساهم في تحقيق فوز صعب لمنتخب بلاده

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أحمد سرور - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام عُمان.

وحصد الأخضر السعودي النقاط الثلاث أمام عُمان مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبفضل هدف صالح الشهري الوحيد في اللقاء بلغ الأخضر صدارة المجموعة إلى جانب أستراليا.

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