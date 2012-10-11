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فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام

لمبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ بجائزة نوبل للسلام هذا العام.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، اليوم، أن أحمد فاز بالجائزة تقديراً لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نوبل

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فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام
سبق

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ بجائزة نوبل للسلام هذا العام.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، اليوم، أن أحمد فاز بالجائزة تقديراً لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
01:27 PM

فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام

لمبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ بجائزة نوبل للسلام هذا العام.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، اليوم، أن أحمد فاز بالجائزة تقديراً لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

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