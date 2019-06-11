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"شباب الأهلي" يتم اتفاقه مع "كارلوس إدواردو" محترف "الهلال"

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن محترف نادي الهلال، اللاعب كارلوس إدواردو قد بات قريبًا للغاية من الانتقال لنادي شباب الأهلي.

وبحسب ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية فإن النادي الإماراتي قد أتم اتفاقه مع اللاعب على الانتقال وتبقى فقط التوقيع.

وكان النادي الإماراتي قد أرسل عرضًا أوليًا للهلال لضم اللاعب نظير ثلاثة ملايين دولار قبل أن تتوقف المفاوضات نتيجة مغالاة وكيل اللاعب.

وبحسب مصادر إماراتية فإن اللاعب سينضم نظير 3.5 مليون دولار وسيكون ثاني اللاعبين المحترفين للنادي الإماراتي في الميركاتو الحالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"شباب الأهلي" يتم اتفاقه مع "كارلوس إدواردو" محترف "الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن محترف نادي الهلال، اللاعب كارلوس إدواردو قد بات قريبًا للغاية من الانتقال لنادي شباب الأهلي.

وبحسب ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية فإن النادي الإماراتي قد أتم اتفاقه مع اللاعب على الانتقال وتبقى فقط التوقيع.

وكان النادي الإماراتي قد أرسل عرضًا أوليًا للهلال لضم اللاعب نظير ثلاثة ملايين دولار قبل أن تتوقف المفاوضات نتيجة مغالاة وكيل اللاعب.

وبحسب مصادر إماراتية فإن اللاعب سينضم نظير 3.5 مليون دولار وسيكون ثاني اللاعبين المحترفين للنادي الإماراتي في الميركاتو الحالي.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:22 AM

"شباب الأهلي" يتم اتفاقه مع "كارلوس إدواردو" محترف "الهلال"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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970

كشفت تقارير صحفية إماراتية أن محترف نادي الهلال، اللاعب كارلوس إدواردو قد بات قريبًا للغاية من الانتقال لنادي شباب الأهلي.

وبحسب ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية فإن النادي الإماراتي قد أتم اتفاقه مع اللاعب على الانتقال وتبقى فقط التوقيع.

وكان النادي الإماراتي قد أرسل عرضًا أوليًا للهلال لضم اللاعب نظير ثلاثة ملايين دولار قبل أن تتوقف المفاوضات نتيجة مغالاة وكيل اللاعب.

وبحسب مصادر إماراتية فإن اللاعب سينضم نظير 3.5 مليون دولار وسيكون ثاني اللاعبين المحترفين للنادي الإماراتي في الميركاتو الحالي.

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