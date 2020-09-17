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بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ طفلين من موت محتم "دون خدوش"؟

فيما أصيب 3 أشخاص بالغين

أنقذت العناية الإلهية طفلين صغيرين من موت شبه محقق "دون خدوش"، بعد أن اقتحمت سيارة بسرعة جنونية أحد المحال التجارية في جنوب شرقي تركيا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُظهر مقطع مصور التقطته كاميرات المراقبة بأحد شوارع محافظة غازي عنتاب سيارة بيضاء فقد سائقها السيطرة عليها لتقتحم محلاً تجارياً بكامل عزمها.

وأنقذ فارق بضعة سنتميرات طفلين صغيرين كانا أمام المحل من الموت، بعد أن كادت تلك السيارة المجنونة أن تسحقهما تحت إطاراتها.

ويبدو في الفيديو طفلة صغيرة تهرب خائفة وهي تصرخ من الرعب بعد أن شاهدت الموت يقترب لكي يلامس جسدها، فيما كان طفل صغير يجلس في عربة أطفال.

وأوضحت التقارير أن ثلاثة أشخاص بالغين أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى على وجه السرعة.

تركيا موت شبه محقق

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بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ طفلين من موت محتم "دون خدوش"؟
سبق

أنقذت العناية الإلهية طفلين صغيرين من موت شبه محقق "دون خدوش"، بعد أن اقتحمت سيارة بسرعة جنونية أحد المحال التجارية في جنوب شرقي تركيا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُظهر مقطع مصور التقطته كاميرات المراقبة بأحد شوارع محافظة غازي عنتاب سيارة بيضاء فقد سائقها السيطرة عليها لتقتحم محلاً تجارياً بكامل عزمها.

وأنقذ فارق بضعة سنتميرات طفلين صغيرين كانا أمام المحل من الموت، بعد أن كادت تلك السيارة المجنونة أن تسحقهما تحت إطاراتها.

ويبدو في الفيديو طفلة صغيرة تهرب خائفة وهي تصرخ من الرعب بعد أن شاهدت الموت يقترب لكي يلامس جسدها، فيما كان طفل صغير يجلس في عربة أطفال.

وأوضحت التقارير أن ثلاثة أشخاص بالغين أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى على وجه السرعة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:55 PM

بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ طفلين من موت محتم "دون خدوش"؟

فيما أصيب 3 أشخاص بالغين

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,728

أنقذت العناية الإلهية طفلين صغيرين من موت شبه محقق "دون خدوش"، بعد أن اقتحمت سيارة بسرعة جنونية أحد المحال التجارية في جنوب شرقي تركيا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُظهر مقطع مصور التقطته كاميرات المراقبة بأحد شوارع محافظة غازي عنتاب سيارة بيضاء فقد سائقها السيطرة عليها لتقتحم محلاً تجارياً بكامل عزمها.

وأنقذ فارق بضعة سنتميرات طفلين صغيرين كانا أمام المحل من الموت، بعد أن كادت تلك السيارة المجنونة أن تسحقهما تحت إطاراتها.

ويبدو في الفيديو طفلة صغيرة تهرب خائفة وهي تصرخ من الرعب بعد أن شاهدت الموت يقترب لكي يلامس جسدها، فيما كان طفل صغير يجلس في عربة أطفال.

وأوضحت التقارير أن ثلاثة أشخاص بالغين أصيبوا بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى على وجه السرعة.

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