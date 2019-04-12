أمطار وأتربة.. تنبيهان من "الأرصاد" لمحافظات بمكة وجازان.. و"المدني" يحذّر

حالتان تستمران.. أولهما تنتهي في التاسعة مساء والأخرى تتواصل حتى العاشرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح نشطة، وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (القنفذة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ).

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما أصدرت الهيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)، إضافة للمناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.