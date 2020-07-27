ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء العراقي

اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين.

كما جدَّد سمو ولي العهد حرص السعودية على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدَيْن في مختلف المجالات.