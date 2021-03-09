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"السديس" يترأس اجتماع المجلس الاستشاري

ناقش الاستعداد لموسم رمضان المبارك

ترأس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتماع المجلس الاستشاري اليوم، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي وعدد من أعضاء المجلس.

وشدد "السديس" على أهمية تفعيل ما جاء في البيان الختامي لندوة "جهود المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا" وما خرجت به من توصيات.

وأكد أهمية تطوير أداء المديرين وإداراتهم، والقيام بما أنيطوا به من مسؤوليات على أكمل وجه، وتفعيل العمل المؤسسي في اتخاذ القرار بالوكالات، عبر إنشاء مجالس إدارية ولجان تطويرية في كل وكالة.

وشاهد وأعضاء المجلس عرضًا مرئيًا لاستعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك 1442هـ، واستمع إلى المقترحات في هذا الصدد، كما حثهم على إعداد الخطط المتميزة التي تراعي مستجدات الجائحة.

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"السديس" يترأس اجتماع المجلس الاستشاري
سبق

ترأس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتماع المجلس الاستشاري اليوم، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي وعدد من أعضاء المجلس.

وشدد "السديس" على أهمية تفعيل ما جاء في البيان الختامي لندوة "جهود المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا" وما خرجت به من توصيات.

وأكد أهمية تطوير أداء المديرين وإداراتهم، والقيام بما أنيطوا به من مسؤوليات على أكمل وجه، وتفعيل العمل المؤسسي في اتخاذ القرار بالوكالات، عبر إنشاء مجالس إدارية ولجان تطويرية في كل وكالة.

وشاهد وأعضاء المجلس عرضًا مرئيًا لاستعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك 1442هـ، واستمع إلى المقترحات في هذا الصدد، كما حثهم على إعداد الخطط المتميزة التي تراعي مستجدات الجائحة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
05:41 PM

"السديس" يترأس اجتماع المجلس الاستشاري

ناقش الاستعداد لموسم رمضان المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتماع المجلس الاستشاري اليوم، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي وعدد من أعضاء المجلس.

وشدد "السديس" على أهمية تفعيل ما جاء في البيان الختامي لندوة "جهود المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا" وما خرجت به من توصيات.

وأكد أهمية تطوير أداء المديرين وإداراتهم، والقيام بما أنيطوا به من مسؤوليات على أكمل وجه، وتفعيل العمل المؤسسي في اتخاذ القرار بالوكالات، عبر إنشاء مجالس إدارية ولجان تطويرية في كل وكالة.

وشاهد وأعضاء المجلس عرضًا مرئيًا لاستعدادات الرئاسة لموسم رمضان المبارك 1442هـ، واستمع إلى المقترحات في هذا الصدد، كما حثهم على إعداد الخطط المتميزة التي تراعي مستجدات الجائحة.

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