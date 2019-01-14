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وزير العدل الأمريكي: لا دليل على تورُّط طلبة سعوديين مع جماعات إرهابية بحادثة فلوريدا

أكد أن السعودية تقدِّم دعمًا كاملاً للتحقيق بواقعة إطلاق النار التي وقعت ديسمبر الماضي

قال وزير العدل الأمريكي "وليام بار" إنه لا يوجد دليل على تورُّط الطلبة السعوديين مع جماعات إرهابية، أو معرفتهم المسبقة بواقعة إطلاق النار التي وقعت في ولاية فلوريدا في ديسمبر الماضي.

وتفصيلاً، أكد "بار" أن السعودية تقدِّم دعمًا كاملاً للتحقيق في حادثة فلوريدا، مشددًا على ضرورة أن يحسن الجيش الأمريكي من عمليات التدقيق مع المتدربين الأجانب.

وكان طالب سعودي قد أطلق النار في 6 ديسمبر من 2019 في قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا؛ وهو ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وعند وقوع الحادثة أعلن رئيس فريق المحققين بمكتب التحقيقات الاتحادي أن المحققين يعتقدون أن ضابطًا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده عندما قتل ثلاثة أشخاص، وأصاب ثمانية آخرين في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وزير العدل الأمريكي وليام بار الطلبة السعوديين جماعات إرهابية إطلاق النار ولاية فلوريدا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل الأمريكي: لا دليل على تورُّط طلبة سعوديين مع جماعات إرهابية بحادثة فلوريدا
سبق

قال وزير العدل الأمريكي "وليام بار" إنه لا يوجد دليل على تورُّط الطلبة السعوديين مع جماعات إرهابية، أو معرفتهم المسبقة بواقعة إطلاق النار التي وقعت في ولاية فلوريدا في ديسمبر الماضي.

وتفصيلاً، أكد "بار" أن السعودية تقدِّم دعمًا كاملاً للتحقيق في حادثة فلوريدا، مشددًا على ضرورة أن يحسن الجيش الأمريكي من عمليات التدقيق مع المتدربين الأجانب.

وكان طالب سعودي قد أطلق النار في 6 ديسمبر من 2019 في قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا؛ وهو ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وعند وقوع الحادثة أعلن رئيس فريق المحققين بمكتب التحقيقات الاتحادي أن المحققين يعتقدون أن ضابطًا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده عندما قتل ثلاثة أشخاص، وأصاب ثمانية آخرين في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
11:52 PM

وزير العدل الأمريكي: لا دليل على تورُّط طلبة سعوديين مع جماعات إرهابية بحادثة فلوريدا

أكد أن السعودية تقدِّم دعمًا كاملاً للتحقيق بواقعة إطلاق النار التي وقعت ديسمبر الماضي

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محمد البقمي - الرياض
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قال وزير العدل الأمريكي "وليام بار" إنه لا يوجد دليل على تورُّط الطلبة السعوديين مع جماعات إرهابية، أو معرفتهم المسبقة بواقعة إطلاق النار التي وقعت في ولاية فلوريدا في ديسمبر الماضي.

وتفصيلاً، أكد "بار" أن السعودية تقدِّم دعمًا كاملاً للتحقيق في حادثة فلوريدا، مشددًا على ضرورة أن يحسن الجيش الأمريكي من عمليات التدقيق مع المتدربين الأجانب.

وكان طالب سعودي قد أطلق النار في 6 ديسمبر من 2019 في قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا؛ وهو ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وعند وقوع الحادثة أعلن رئيس فريق المحققين بمكتب التحقيقات الاتحادي أن المحققين يعتقدون أن ضابطًا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده عندما قتل ثلاثة أشخاص، وأصاب ثمانية آخرين في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

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