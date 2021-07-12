وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في إفادة نقلها التلفزيون، أن الوزارة سجلت 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3606، وذلك في أعلى معدل في شرق آسيا خارج الصين؛ وفقًا لـ"رويترز".

سجلت إندونيسيا اليوم (الأحد)، 1.681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 75.699.

1.681 إندونيسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 75.699 إصابة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-12 سجلت إندونيسيا اليوم (الأحد)، 1.681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 75.699. وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في إفادة نقلها التلفزيون، أن الوزارة سجلت 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3606، وذلك في أعلى معدل في شرق آسيا خارج الصين؛ وفقًا لـ"رويترز".

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 07:59 PM

1.681 إندونيسيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 75.699 إصابة تسجيل 71 وفاة ناجمة عن الفيروس





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سجلت إندونيسيا اليوم (الأحد)، 1.681 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 75.699.

وبيّن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في إفادة نقلها التلفزيون، أن الوزارة سجلت 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3606، وذلك في أعلى معدل في شرق آسيا خارج الصين؛ وفقًا لـ"رويترز".