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"الصحة": تسجيل 5873 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4535 خلال الـ24 ساعة الماضية

حملةٌ توعوية بسوق النساء بخميس مشيط عن أهمية الجرعة التنشيطية

نفّذها قسم التوعية والتثقيف الصحي في مستشفى خميس مشيط للولادة

نفّذ مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، عبر قسم التوعية والتثقيف الصحي، ‏حملةً توعوية بسوق النساء بمحافظة خميس مشيط، تماشيًا مع تفعيل البرامج التوعوية والمشاركات الخارجية لتوعية وتثقيف المجتمع صحيًّا.

وشهدت الحملة توزيع عدد من الكمامات وأدوات التعقيم الشخصية على مرتادي السوق، إضافة إلى توزيع مواد تثقيفية وتوعوية على الفئة المستهدفة من الحملة، حول أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا، وكذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية.

واستهدفت الحملة تعزيز ثقافة المجتمع نحو المسار الصحي السليم والآمن.

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حملةٌ توعوية بسوق النساء بخميس مشيط عن أهمية الجرعة التنشيطية
سبق

نفّذ مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، عبر قسم التوعية والتثقيف الصحي، ‏حملةً توعوية بسوق النساء بمحافظة خميس مشيط، تماشيًا مع تفعيل البرامج التوعوية والمشاركات الخارجية لتوعية وتثقيف المجتمع صحيًّا.

وشهدت الحملة توزيع عدد من الكمامات وأدوات التعقيم الشخصية على مرتادي السوق، إضافة إلى توزيع مواد تثقيفية وتوعوية على الفئة المستهدفة من الحملة، حول أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا، وكذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية.

واستهدفت الحملة تعزيز ثقافة المجتمع نحو المسار الصحي السليم والآمن.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:41 PM

حملةٌ توعوية بسوق النساء بخميس مشيط عن أهمية الجرعة التنشيطية

نفّذها قسم التوعية والتثقيف الصحي في مستشفى خميس مشيط للولادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نفّذ مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، عبر قسم التوعية والتثقيف الصحي، ‏حملةً توعوية بسوق النساء بمحافظة خميس مشيط، تماشيًا مع تفعيل البرامج التوعوية والمشاركات الخارجية لتوعية وتثقيف المجتمع صحيًّا.

وشهدت الحملة توزيع عدد من الكمامات وأدوات التعقيم الشخصية على مرتادي السوق، إضافة إلى توزيع مواد تثقيفية وتوعوية على الفئة المستهدفة من الحملة، حول أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا، وكذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية.

واستهدفت الحملة تعزيز ثقافة المجتمع نحو المسار الصحي السليم والآمن.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
14,668
201,250 سيارة ..

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