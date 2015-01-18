حملةٌ توعوية بسوق النساء بخميس مشيط عن أهمية الجرعة التنشيطية

نفّذها قسم التوعية والتثقيف الصحي في مستشفى خميس مشيط للولادة

نفّذ مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، عبر قسم التوعية والتثقيف الصحي، ‏حملةً توعوية بسوق النساء بمحافظة خميس مشيط، تماشيًا مع تفعيل البرامج التوعوية والمشاركات الخارجية لتوعية وتثقيف المجتمع صحيًّا.

وشهدت الحملة توزيع عدد من الكمامات وأدوات التعقيم الشخصية على مرتادي السوق، إضافة إلى توزيع مواد تثقيفية وتوعوية على الفئة المستهدفة من الحملة، حول أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا، وكذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية.

واستهدفت الحملة تعزيز ثقافة المجتمع نحو المسار الصحي السليم والآمن.